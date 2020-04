Thêm nhiều chính sách hỗ trợ du học sinh tại Canada

Du học sinh tại Canada phải học trực tuyến do Covid-19 vẫn đủ điều kiện được cấp giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP), thời hạn 8 tháng đến 3 năm.

Ngày 7/4, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo liên quan đến giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế. Cụ thể, nếu các khóa học buộc phải chuyển sang hình thức trực tuyến vì dịch bệnh Covid-19 thì sinh viên vẫn đạt điều kiện để được cấp PGWP.

Chính sách này cũng áp dụng cho những người đã có giấy phép du học hoặc đã được duyệt giấy phép du học cho các chương trình khai giảng vào tháng 5 hoặc tháng 6 nhưng không thể đến Canada vì hạn chế đi lại. Trong tình huống này, sinh viên quốc tế có thể bắt đầu học trực tuyến và được phép hoàn thành tới 50% chương trình học khi vẫn ở bên ngoài Canada.

Theo quy định thông thường, sinh viên quốc tế phải theo học liên tục các chương trình toàn thời gian tối thiểu 8 tháng tại Canada mới đủ điều kiện được cấp PGWP. Phần lớn sinh viên theo học các chương trình học có các khóa trực tuyến chiếm đa số thường không được cấp PGWP.

PGWP là loại giấy phép lao động mở có thời hạn từ 8 tháng đến 3 năm, được cấp cho du học sinh đủ điều kiện được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp, từ đó có cơ hội định cư lâu dài tại Canada.

Trước đó, IRCC cũng đã cho phép sinh viên quốc tế có giấy phép du học hoặc đã được duyệt giấy phép du học từ ngày 18/3 trở về trước có thể đến Canada và buộc phải tự cách ly khi đến Canada trong 14 ngày.

Để ngăn ngừa sự bùng phát của Covid-19, Canada đang áp dụng lệnh hạn chế đi lại tạm thời có hiệu lực đến 30/6. Theo đó, công dân nước ngoài không được đến Canada vì những mục đích không thiết yếu trong thời điểm này. Sinh viên quốc tế được cấp giấy phép du học sau ngày 18/3 vẫn chưa được phép đến Canada.

Tòa nhà Bergeron Centre for Engineering Excellence thuộc Đại học York, Ontario, Canada. Ảnh: Anh Thi.

Ngày 25/3, Toàn quyền Canada Julie Payette đã ký ban hành đạo luật Ứng phó khẩn cấp Covid-19 (Luật C-13), được lưỡng viện Quốc hội Canada thông qua với ngân sách 107 tỷ đôla Canada. Ngân sách này dành ra 55 tỷ đôla cho kế hoạch kinh tế ứng phó Covid-19 nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, và 52 tỷ đôla còn lại được phân bổ qua các chương trình hoãn thuế.

Trong Kế hoạch kinh tế ứng phó Covid-19 có khoản hỗ trợ khẩn cấp CERB giá trị 2.000 đôla mỗi 4 tuần trong tối đa 16 tuần, tức tối đa 8.000 đôla, cho mỗi người lao động bị mất thu nhập do đại dịch nhằm giúp họ chi trả các nhu cầu chi tiêu thiết yếu. Những lao động chưa mất việc nhưng không nhận được thu nhập vì sự gián đoạn công việc do Covid-19 cũng được nhận CERB. Những người làm việc theo giờ, lao động theo hợp đồng, lao động tự do vốn không có bảo hiểm thất nghiệp (EI) và người có bảo hiểm thất nghiệp đều có thể nhận trợ cấp này.

Điều kiện để được nhận CERB là người lao động phải đạt ít nhất 15 tuổi trong năm 2019 và có thu nhập tối thiểu 5.000 đôla Canada trong 12 tháng trước đó.

Cập nhật mới nhất của Chính phủ Canada ngày 15/4 cho biết ngay cả người đang đi làm nhưng thu nhập tối đa 1.000 đôla mỗi tháng vẫn có thể được nhận CERB.

Như vậy, những du học sinh Việt Nam làm thêm hợp pháp nếu thỏa mãn những điều kiện trên vẫn sẽ nhận được CERB như công dân và thường trú nhân tại Canada. Chia sẻ trên các diễn đàn cho thấy đã có khá nhiều du học sinh Việt Nam nhận được 2.000 đôla đầu tiên của chính phủ chuyển vào tài khoản trong khoản hỗ trợ CERB cho 4 tuần từ 15/3 đến 11/4.

Trước đó ngày 23/3, Chính quyền tỉnh bang British Columbia (BC) cũng đã thông báo khoản hỗ trợ khẩn cấp một lần với 1.000 đôla cho những người lao động tại tỉnh bang bị mất thu nhập do ảnh hưởng của Covid-19. Tỉnh bang cũng hỗ trợ trực tiếp 500 đôla mỗi tháng cho mỗi chủ hộ cho thuê nhà trong trường hợp người thuê gặp khó khăn khi trả tiền nhà. Theo đó, những du học sinh Việt Nam tại BC đạt những điều kiện hỗ trợ tài chính của liên bang sẽ được nhận các hỗ trợ này của tỉnh bang.

Cũng tại BC, Công ty Điện lực BC Hydro đưa ra hai giải pháp hỗ trợ khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Thứ nhất, người dân có thể được miễn 3 tháng tiền điện, từ tháng 4 đến tháng 6, nếu họ đạt điều kiện hỗ trợ tài chính của liên bang. Thứ hai, những người đang đi làm nhưng gặp khó khăn về tài chính cũng có thể xin chậm trả tiền điện. Du học sinh Việt Nam đang thuê nhà có lắp đồng hồ điện riêng có thể đạt điều kiện để nhận những hỗ trợ này.

Với những du học sinh bậc phổ thông, hiện nay hầu hết tỉnh bang tại Canada đã bắt đầu dạy học trở lại theo hình thức từ xa. Học sinh lớp 12 được tạo điều kiện để có thể hoàn tất chương trình học và đạt tiêu chuẩn để tốt nghiệp năm học này. Trang web "Learn at Home" của Ontario và "Keep Learning" của BC là những tài nguyên học tập được hai tỉnh bang này thiết lập để hướng dẫn phụ huynh, người giám hộ và học sinh duy trì việc học trong những ngày này.

Các lớp học trực tuyến cũng đã được tổ chức trên các nền tảng như Microsoft Teams, GoToMeeting, Zoom... cho phép giáo viên và học sinh tương tác tức thời qua mạng. Một vài sở giáo dục còn cho học sinh mượn máy tính hoặc iPad để phục vụ cho việc học tại nhà.

Nhìn chung, toàn hệ thống giáo dục tại Canada đều nỗ lực tối đa với những giải pháp linh hoạt nhằm giúp học sinh, sinh viên đạt những kết quả học tập tốt nhất có thể trong tình thế giãn cách xã hội đang áp dụng trên toàn lãnh thổ nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa Covid-19.

Nguyễn Đăng Anh Thi

(từ Vancouver, British Columbia, Canada)