Thêm người bị khởi tố vì liên quan Trương Châu Hữu Danh

Cần ThơKhi biết Trương Châu Hữu Danh bị bắt, Lê Thế Thắng, ngụ Hà Nội, đã xóa Fanpage Báo Sạch có nhiều bài "sai sự thật, xuyên tạc" nhưng bị cảnh sát phát hiện.

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố Thắng, 39 tuổi, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, ngày 6/7. Bị can này được xác định là đồng phạm của Facebooker Trương Châu Hữu Danh và 3 người khác.

Theo cơ quan điều tra, giữa năm 2019, Thắng cùng Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã (36-41 tuổi, ở Long An, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Bình Định) tạo trang Fanpage Báo Sạch, group Làm Báo Sạch và kênh Youtube BS Chanel đăng tải nhiều vấn đề "nóng" về: vụ án Hồ Duy Hải, tranh chấp đất tại Đồng Tâm, hạn mặn miền Tây, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cưỡng chế tại Gia Trang Quán (TP HCM)...

Cuối năm 2020, khi hay tin Danh bị bắt, các thành viên còn lại tự động rời khỏi nhóm. Lê Thế Thắng xóa Fanpage Báo Sạch và kênh Youtube BS Chanel. Tuy nhiên, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã trích xuất, lưu giữ được 47 bài viết của những thành viên nhóm, chuyển giao Công an TP Cần Thơ làm rõ.

Kết quả giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ cho rằng, các bài viết này vi phạm Luật Viễn thông và Luật An ninh mạng; xuyên tạc, kích động, lôi kéo sự chống phá làm ảnh hưởng đến vai trò, lãnh đạo, điều hành của Nhà nước, chính quyền...

Công an TP Cần Thơ cũng ủy thác cho Cơ quan An ninh điều tra 10 tỉnh thành làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu trong các bài viết. 4 địa phương là Quảng Ninh, Đăk Nông, Quảng Ngãi và Phú Yên xác định các nội dung nhóm Danh đề cập "không đúng sự thật, thông tin sai lệch".

Quá trình điều tra, các bị can được cho là đã thừa nhận hành vi. Hồi tháng 5, Công an TP Cần Thơ chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Danh và 3 đồng phạm cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đến giữa tháng 6, VKSND TP Cần Thơ đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung. Việc khởi tố thêm Lê Thế Thắng là kết quả của quá trình điều tra lần hai này.

Cửu Long