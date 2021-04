3 người liên quan Facebooker Trương Châu Hữu Danh bị bắt

Cần ThơNguyễn Thanh Nhã cùng hai người khác đều từng làm trong các cơ quan báo chí tại TP HCM, bị bắt để điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước...

Ngày 20/4, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo (36-40 tuổi, ở TP HCM, Đà Nẵng) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt giam theo điều Điều 331 BLHS. Khám xét nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu được cho là liên quan đến hành vi của họ.

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra Facebooker Trương Châu Hữu Danh - bị bắt tháng 12/2020.

Ông Danh từng công tác tại Báo Long An, Báo Lao Động, Báo Nông thôn ngày nay. Trong 5 năm qua, ông Danh được nhiều người biết đến khi có hàng loạt video, bài viết trên Facebook về nội dung "phản ánh tiêu cực", phản đối nhiều trạm thu phí BOT ở các tỉnh thành và TP HCM. Tuy nhiên, một số hành động của ông bị cho là vi phạm pháp luật.

Hiện, hành vi cụ thể của các bị can chưa được công bố. Hồi giữa tháng 1, nguồn tin của VnExpress từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ giám định 31 bài viết trên trang cá nhân của Facebooker Trương Châu Hữu Danh, kết quả xác định nội dung, hình ảnh lồng ghép trong các bài viết kèm nhiều bình luận tiêu cực, một chiều "thể hiện rõ mục đích chống phá, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước, ảnh hưởng uy tín lãnh đạo địa phương".

Các bài viết này có hình ảnh, video bị cho là mang nội dung kích động, gây mất an ninh trật tự trạm thu phí BOT tại Cần Thơ; xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Quỹ đầu tư Phát triển Cần Thơ, Công ty Xổ số Cần Thơ, Công ty Cadif Cần Thơ và một số lãnh đạo thành phố này.

Tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù 2-7 năm.

Cửu Long