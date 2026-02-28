Thêm người bị bắt trong vụ 'boong ke' ma túy ở Quảng Ngãi

Rời trại cai nghiện, Tôn Quang Được, 26 tuổi, nhanh chóng tái nghiện và móc nối mật thiết với Sơn - nghi phạm biến nơi ở thành 'boong ke' bán ma túy.

Ngày 28/2, Được đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ để điều tra mối quan hệ với Nguyễn Hữu Sơn - kẻ sống kín tiếng bán ma túy qua khe cửa hẹp - vừa bị cảnh sát bắt hồi tháng một.

Tôn Quan Được lấy lời khai tại cơ quan công an. Ảnh: Châu Minh

Sau khi khởi tố Sơn (30 tuổi, phường Cẩm Thành) về hành vi Tàng trữ và Mua bán trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mở rộng điều tra vai trò của những người liên quan. Trong đó, Được bị xác định là người liên quan trực tiếp.

Theo hồ sơ, Được từng đi cai nghiện bắt buộc nhưng vừa trở về đã móc nối và hình thành "mạng lưới quan hệ", trong đó có Sơn. Được sử dụng và chỉ chỗ cho Sơn mua ma túy.

Sau khi "boong ke" ma tuý tại nhà Sơn bị xoá sổ, Được trốn vào các tỉnh phía nam.

Nhà chức trách cáo buộc, Sơn đã biến nơi ở thành "boong ke" kiên cố, lắp đặt hệ thống cảnh báo, theo dõi xung quanh, chỉ giao dịch qua khe cửa hẹp và luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ trốn khi có dấu hiệu bất thường.

Châu Minh - Văn Linh