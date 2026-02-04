Kẻ sống kín tiếng bán ma túy qua khe cửa hẹp

Quảng NgãiNguyễn Hữu Sơn, 30 tuổi, phường Cẩm Thành làm khe cửa hẹp bên hông nhà để giao ma túy, lắp camera và lối thoát hiểm sẵn sàng bỏ trốn.

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố Sơn để điều tra hành vi Tàng trữ và Mua bán trái phép chất ma túy.

Gã trai kín tiếng bán ma túy qua khe cửa hẹp bên hông nhà Sơn và số tang vật. Video: Châu Minh

Theo cảnh sát, Sơn sống kín tiếng, ít giao du với hàng xóm, nhà thường xuyên đóng cửa nhưng con hẻm bên hông lại có nhiều người nghiện tới.

Giữa tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra căn nhà, thu hơn 1,5 kg ma túy đã được chia thành nhiều gói, giấu ở nhiều vị trí bí mật.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sơn đã biến nơi ở thành một "boongke" kiên cố, lắp đặt hệ thống cảnh báo, theo dõi xung quanh, chỉ giao dịch qua khe cửa hẹp và luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ trốn khi có dấu hiệu bất thường.

Tại cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Châu Minh - Phạm Linh