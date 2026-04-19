Thêm ngân hàng thu hồi nợ của Bamboo Airways

Sau Sacombank, MSB cũng thông báo thu giữ hàng trăm tài sản bảo đảm để xử lý khoản nợ của Bamboo Airways từ ngày 10/5 do vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) cho biết sẽ thu giữ tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp ký với Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Danh mục tài sản gồm 387 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu phức hợp Đak Đoa, khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Gia Lai) và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa). Tất cả tài sản do Tập đoàn FLC đứng tên.

Đầu tháng này, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại Bamboo Airways, sau khi bên vay lẫn bên bảo đảm không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu. Tài sản thu giữ là quyền sử dụng đất hơn 86.300 m2 tại Đak Đoa, Gia Lai.

Sacombank cho biết đã gửi yêu cầu bên vay và bên bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản trước ngày 27/3, nhưng không được đáp ứng. Do đó, ngân hàng dự kiến thu giữ tài sản từ ngày 22/4 đến 22/6.

Bamboo Airways được FLC thành lập từ giữa năm 2017 và bay chuyến thương mại đầu tiên từ đầu năm 2019. Ở giai đoạn cao điểm, Bamboo Airways từng vận hành 30 tàu bay, trong đó có cả đội bay thân rộng xuyên lục địa.

Đến tháng 5/2023, hãng tách ra khỏi FLC sau khi tập đoàn này chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại hãng bay cho nhóm cổ đông do ông Lê Thái Sâm đại diện. Cuối tháng 9/2025, ông Sâm khi đó trong vai trò Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways cho biết kế hoạch tái cấu trúc hãng bay trong hơn 2 năm qua đã không thành công và đề nghị FLC tiếp nhận lại quyền sở hữu và điều hành.

FLC đang trong quá trình khôi phục hoạt động, quy mô cho hãng hàng không này. Tập đoàn này đặt mục tiêu đưa đội bay trở lại quy mô 30 tàu bay. Về trung hạn, hãng dự kiến bổ sung 8-10 chiếc mỗi năm cho nhu cầu tăng tốc phát triển mạng bay đến 2030.

