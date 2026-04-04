Sacombank thu 86.000 m2 đất của FLC để thu hồi khoản nợ của Bamboo Airways

Sacombank thông báo thu giữ hơn 86.000 m2 đất của FLC tại Gia Lai để xử lý khoản vay từ năm 2021 của Bamboo Airways.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết sẽ thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại Công ty Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) sau khi bên vay và bên bảo đảm không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo yêu cầu.

Theo thông báo, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 86.300 m2, trong đó gồm 86.267 m2 đất ở nông thôn và hơn 41 m2 đất ở đô thị. Các tài sản này thuộc 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khu đất nằm tại Khu C - khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 9/9/2021.

Chủ sở hữu tài sản là Công ty Tập đoàn FLC. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/7/2071, hình thức sử dụng riêng, nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các tài sản này được thế chấp theo hợp đồng ký ngày 27/10/2021, đã được công chứng tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Gia Lai.

Sacombank cho biết đã gửi thông báo yêu cầu bên vay và bên bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản trước ngày 27/3 song hai bên không thực hiện. Do đó, ngân hàng quyết định thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ. Thời gian thu giữ dự kiến từ ngày 22/4 đến 22/6 tại nơi có tài sản đảm bảo.

Từ 2021, Sacombank và Bamboo Airways ký hợp tác toàn diện. Tới tháng 9/2023, Sacombank vốn là chủ nợ lớn của Bamboo Airways từng cho biết có chủ trương tham gia đầu tư vào hãng này và muốn xúc tiến các thủ tục xin cơ quan quản lý chấp thuận.

Quỳnh Trang