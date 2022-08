Thêm một trường công an công bố điểm sàn

Học viện Chính trị Công an nhân dân lấy điểm sàn 70 (thang 100) theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 và bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm 2022, tám trường khối công an lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân. Các bài thi gồm hai phần: trắc nghiệm (25 câu Khoa học tự nhiên gồm Lý, Hóa, Sinh; 25 câu Khoa học xã hội gồm Sử, Địa, Văn hóa kinh tế xã hội; 20 câu ngoại ngữ tiếng Anh hoặc Trung) và tự luận (Toán hoặc Văn). Thí sinh làm bài trong 180 phút, trong đó mỗi phần 90 phút, điểm tối đa là 100.

Kết quả bài thi riêng được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT (theo đề án tuyển sinh gọi là phương thức 3). Theo thông báo đầu tháng 8 của Học viện Chính trị Công an nhân dân, điểm sàn tại phương thức này là 70 (theo thang 100), được xác định theo công thức: (Tổng ba môn thi tốt nghiệp) *10/3 + điểm bài thi riêng.

Mức sàn và cách tính điểm của Học viện Chính trị Công an nhân dân tương tự với ngưỡng đảm bảo chất lượng của Đại học Cảnh sát nhân dân.

Học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân hỗ trợ sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Website nhà trường

Trong khi điểm sàn được tính theo thang 100, điểm xét tuyển (là căn cứ tính điểm chuẩn) tại phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 và điểm kỳ thi riêng được quy về thang 30.

Công thức tính điểm xét tuyển cụ thể như sau: (Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp) *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Theo số liệu của Cục Đào tạo, Bộ Công an, năm 2022, tám trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu bằng ba phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an; Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng.

Thanh Hằng