Thêm một người 'chống phá nhà nước' liên quan Lê Trung Khoa bị bắt

Phạm Quang Thiện bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống phá Nhà nước trong vụ án liên quan Lê Trung Khoa.

Bộ Công an cho biết quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét với Phạm Quang Thiện, 47 tuổi, trú Hà Nội, được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực thi hôm 4/12, khi mở rộng điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" liên quan đến Lê Trung Khoa.

Phạm Quang Thiện bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 Bộ luật Hình sự.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng với Phạm Quang Thiện.

Bị can Phạm Quang Thiện. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà để điều tra về cùng hành vi.

Ngày 5/12, bị can Khoa bị nhà chức trách phát lệnh truy nã cùng với Nguyễn Văn Đài.

Linh Đan

Phạm Dự