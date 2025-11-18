Bộ Công an cho biết ông Nguyễn Văn Đài bị khởi tố với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.

Theo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam ông Đài để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Ngày 18/11, Bộ Công an cho biết kết quả điều tra đủ căn cứ xác định ông Đài 56 tuổi, quê Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, đã có hành vi vi phạm Điều 117 nêu trên.

Cùng tội danh này, một ngày trước, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, ra lệnh tạm giam ông Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà.

Bị can Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Bộ Công an

Ông Nguyễn Văn Đài năm nay 56 tuổi, từng là luật sư. Năm 2007, khi đang là Trưởng văn phòng Luật sư Thiên Ân, ông này bị khởi tố, sau đó bị tòa phúc thẩm tại Hà Nội tuyên 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước, chịu quản chế 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Năm 2015, ông Đài một lần nữa bị tạm giam, ba năm sau bị TAND Hà Nội phạt 15 năm tù và quản chế 5 năm trong vụ án khác với cáo buộc Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng tội danh, 5 đồng phạm của ông này lĩnh án từ 9 đến 12 năm tù và quản chế 1-3 năm sau khi chấp hành án tù.

Ở vụ án này, tòa xác định bị cáo Đài đã xây dựng cương lĩnh hoạt động của Hội anh em dân chủ; đào tạo, hướng dẫn các thành viên về cách thức, kinh nghiệm hoạt động; lập dự án và liên hệ với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để vận động ủng hộ, nhận tài trợ gần 72.000 USD và hơn 9.000 Euro.

Linh Đan