Thêm một đại học tư thục dự kiến mở ngành Y khoa

Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 27/12 cho biết tuyển 10.000 sinh viên cho 61 ngành, năm 2026. Ba ngành mới gồm An ninh mạng, Y khoa và Y học cổ truyền.

Hiện cả nước có khoảng 34 trường đại học đào tạo ngành Y khoa. Trong đó, nhiều trường tư thục như VinUni, Phenikaa, Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại Nam, Hòa Bình, Duy Tân, Văn Lang, Nguyễn Tất Thành...

Cả ngành Y khoa và Y học cổ truyền thuộc nhóm bắt buộc có điểm sàn, tức mức tối thiểu để sinh viên được đăng ký xét tuyển đại học, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 7 năm qua, yêu cầu với ngành Y khoa hầu hết ở mức 22,5 điểm cho tổ hợp ba môn.

Hôm 25/11, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nêu chủ trương sắp tới không cho phép các trường đại học không chuyên đào tạo một số lĩnh vực, lấy ví dụ "chỉ có trường Y mới được đào tạo bác sĩ" nhằm nâng cao chất lượng nhân lực. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản nào quy định cụ thể việc này.

Bảy phương thức xét tuyển năm 2026 của Đại học Công nghệ TP HCM gồm: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, xét kết quả thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT, xét học bạ lớp 12 (ba môn theo tổ hợp hoặc điểm trung bình cả năm), kết hợp điểm thi tốt nghiệp và học bạ, xét chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level, IB).

So với năm ngoái, trường bổ sung phương thức xét chứng chỉ quốc tế và kết hợp điểm thi và học bạ.

Với xét tuyển kết hợp, điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = (Điểm thi tốt nghiệp + Điểm học bạ)/2

Trong đó, điểm thi là tổng điểm ba môn theo tổ hợp (thang điểm 30), còn điểm học bạ là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3.

Ở hầu hết ngành, trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển. Riêng hai ngành dự kiến mở mới là Y khoa và Y học cổ truyền, HUTECH áp dụng 3 tổ hợp có Toán - Hóa hoặc Toán - Sinh, nhằm bảo đảm yêu cầu nền tảng kiến thức khoa học tự nhiên đối với nhóm ngành sức khỏe.

Danh mục ngành, mã ngành và các tổ hợp xét tuyển của HUTECH cụ thể như sau:

Năm 2025, Đại học Công nghệ TP HCM lấy điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 15-19, ngành Dược học cao nhất. Hai ngành khác thuộc lĩnh vực sức khỏe là Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng lấy 17, bằng mức sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Còn lại đa số lấy 15.

