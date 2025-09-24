Thêm một cơn bão gần Biển Đông

Ngoài khơi Philippines đang xuất hiện bão Bualoi mạnh cấp 9, dự báo đường đi gần song song với Ragasa và đến đêm 26/9 sẽ vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, bão Bualoi ở ngoài khơi Philippines, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Đến 7h ngày mai, tâm bão ở ngoài khơi Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12, giữ hướng tây tây bắc, tốc độ giảm còn 10-15 km/h. Đến 7h ngày 26/9, bão ở miền Trung Philippines, cường độ cấp 10, giật cấp 12 và tăng tốc độ lên 20-25 km/h.

Hình ảnh hai cơn bão nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Dự báo đêm 26/9, bão Bualoi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 trên vùng biển này trong năm nay. Đến khoảng ngày 28/9, bão ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, mạnh cấp 12.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo khi vào giữa Biển Đông, bão Bualoi sẽ đi chếch lên phía bắc, hướng đến đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất có thể lên 126 km/h. Đài Hong Kong cũng nhận định tương tự về hướng đi và dự báo đổ độ Bắc Trung Bộ với sức gió 120 km/h.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ tối 26/9 vùng biển phía đông bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần từ cấp 6 đến 11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7 m.

Hiện Bualoi còn ở rất xa Việt Nam nên cơ quan dự báo khí tượng chưa nhận định về tác động. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ phải ứng phó với một cơn bão khác là Ragasa đang hướng vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), dự kiến trưa mai vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 8-9.

Gia Chính