Thêm một ca nghi mắc não mô cầu ở Phú Quốc

An GiangMột học sinh ở Phú Quốc vừa có biểu hiện nghi mắc viêm não mô cầu sau khi tiếp xúc gần với bạn học 11 tuổi tử vong do bệnh này 5 ngày trước.

Báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang ngày 21/3 cho biết ca nghi mắc mới nằm trong nhóm 36 học sinh cùng lớp với bệnh nhi tử vong do não mô cầu type B. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM đang điều trị cho bệnh nhi mới này với diễn tiến sức khỏe ổn định và tiên lượng phục hồi tốt.

Qua truy vết, cơ quan y tế xác định thêm 45 người tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên, bao gồm người thân trong gia đình và 40 người sống chung dãy nhà trọ. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, lập danh sách người tiếp xúc gần để theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Nhân viên y tế và những người tiếp xúc trực tiếp đều đã uống kháng sinh dự phòng hoặc tiêm vaccine. Đến nay, địa phương chưa phát hiện thêm ca nghi ngờ nào khác.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Kiên Giang làm việc trực tiếp với thành phố Phú Quốc, yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực phát hiện bệnh và đẩy mạnh truyền thông. Sở cũng đề nghị tuyến trên chi viện nhân lực nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại đảo ngọc.

Đánh giá về mức độ nguy hiểm, PGS.TS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương), xếp viêm não mô cầu vào nhóm nguy cơ cao nhất do vi khuẩn tiêu diệt người bệnh rất nhanh. Bệnh nhân thường trở tay không kịp nếu chủ quan trước các triệu chứng khởi phát như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy hay nổi ban xuất huyết. Nếu bác sĩ không can thiệp kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể chạm mức 50% chỉ trong 24-48 giờ. Ngay cả khi y bác sĩ cấp cứu tích cực, khoảng 8-15% người bệnh vẫn tử vong và 20% người sống sót phải chịu di chứng thần kinh, thể chất suốt đời như điếc, tổn thương não hoặc hoại tử chi.

Vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra bệnh này thông qua hơn 12 nhóm huyết thanh, phổ biến nhất là A, B, C, W, Y. Mầm bệnh xuất hiện quanh năm, lây lan mạnh ở môi trường sống tập trung như ký túc xá, trường học và dễ bùng phát thành ổ dịch nhỏ vào mùa lạnh. Việc trong cộng đồng luôn tồn tại nhóm người mang vi khuẩn nhưng không bộc lộ triệu chứng càng khiến quá trình kiểm soát dịch thêm khó khăn.

Năm 2025, Bộ Y tế thống kê cả nước có 95 ca viêm não mô cầu, tăng 74 ca so với năm 2024, trong đó 3 người tử vong.

Ngọc Tài