Thêm loạt drone lạ xâm nhập căn cứ quân sự Đan Mạch

Bộ Quốc phòng Đan Mạch hôm nay cho biết các phương tiện bay không người lái (drone) chưa rõ nguồn gốc đã xuất hiện trên hàng loạt cơ sở quân sự từ đêm 27/9 đến rạng sáng 28/9, khiến giới chức phải triển khai "một số lực lượng" để ứng phó.

Cơ quan này chưa cung cấp thông tin về diễn biến và địa điểm xảy ra sự việc, cũng như số lượng drone liên quan và lực lượng được huy động.

Thông tin được công bố vài ngày sau khi hàng loạt drone lạ xâm nhập 5 sân bay Đan Mạch, trong đó có một cơ sở là nơi đóng quân của phi đội tiêm kích tàng hình F-35 và chiến đấu cơ F-16, khiến hai sân bay phải đóng cửa.

Radar phòng không tại căn cứ của quân đội Đan Mạch ở Amager, Pionegaarden, ngày 26/9. Ảnh: AP

Bộ Giao thông Vận tải Đan Mạch ngày 28/9 thông báo cấm người dân sử dụng drone từ ngày 29/9 đến 3/10, nhằm "loại bỏ nguy cơ nhầm lẫn drone của đối phương với phương tiện hợp pháp". Quyết định được đưa ra khi Đan Mạch chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Copenhagen.

"Chúng tôi không chấp nhận drone nước ngoài gây bất ổn và làm xáo trộn xã hội như gần đây. Đan Mạch sẽ tiếp đón các lãnh đạo EU và chúng ta phải tập trung hơn về vấn đề an ninh. Người vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt tiền hoặc lĩnh án hai năm tù", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đan Mạch Thomas Danielsen cho biết.

Lệnh cấm không áp dụng với drone và máy bay không người lái (UAV) quân sự, cũng như phương tiện do chính phủ sử dụng để phục vụ hoạt động của cảnh sát, ứng phó tình trạng khẩn cấp và cấp cứu.

Hộ vệ hạm Hamburg của Đức ngày 28/9 tới Đan Mạch trong khuôn khổ chiến dịch Người bảo vệ Baltic của NATO, nhằm tăng cường hiện diện của liên minh tại khu vực sườn đông và tăng cường giám sát không phận trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU.

Quân đội Đức cũng sẽ hỗ trợ Đan Mạch trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU. Theo kế hoạch, nước này sẽ triển khai hệ thống chống drone được trang bị radar, cảm biến quang học và âm thanh, có khả năng phát hiện, theo dõi, ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa nhiều loại drone.

