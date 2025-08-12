Thêm lính Thái Lan trúng mìn ở biên giới giáp Campuchia

Quân đội Thái Lan cho biết một binh sĩ bị thương nặng do giẫm phải mìn khi tuần tra tuyến đường gần biên giới Campuchia.

Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cho biết trung sĩ Teerapon Phiakhantee, thuộc Đại đội biệt kích số 2610, giẫm phải mìn gần căn cứ Jub Ta Moke thuộc tỉnh Surin, đông bắc nước này. Khu vực xảy ra sự việc nằm ở phía đông đền Ta Moan Thom, cách biên giới giáp Campuchia khoảng một km.

"Vụ nổ tạo ra hố rộng khoảng một mét, mảnh vỡ mìn PMN-2 nằm rải rác", ông Winthai cho hay, thêm rằng binh sĩ Thái Lan đã bị thương nặng ở chân trái.

Chuyên gia Thái Lan xử lý một quả mìn tại địa điểm gần biên giới với Campuchia. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Đại tá Winthai cho rằng quả mìn "được cài để nhắm vào binh sĩ Thái Lan hoạt động trên lãnh thổ Thái Lan", cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và công ước cấm mìn sát thương.

Giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin trên. Nước này nhiều lần phủ nhận cáo buộc cài mìn ở khu vực biên giới với Thái Lan, cho rằng binh sĩ nước láng giềng đi chệch khỏi các tuyến đường đã thỏa thuận và giẫm phải mìn cũ từ thời chiến tranh.

Đây là lần thứ 4 quân đội Thái Lan thông báo binh sĩ trúng mìn khi tuần tra dọc biên giới trong vài tuần qua. Sự việc gần nhất xảy ra ngày 9/8 tại tỉnh Sisaket, khiến ba binh sĩ Thái Lan bị thương.

Vị trí đền Ta Moan Thom cùng các đền tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa: CNA

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới hai nước.

Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến tổng cộng 43 người thiệt mạng ở cả hai nước.

Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, sau cuộc đàm phán tại Malaysia. Lãnh đạo các quân khu Thái Lan và Campuchia thống nhất không triển khai thêm hay điều chuyển lực lượng dọc biên giới để thực thi lệnh ngừng bắn.

