Thêm hai người bị khởi tố trong vụ án 'lãng phí' ở Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung hai người liên quan vụ án gây thất thoát, lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, nâng tổng số bị can lên 7 người.

Danh tính hai người bị khởi tố bổ sung chưa được công bố.

Chiều 29/9, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các bị can thuộc 3 nhóm tội: Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

7 người bị cáo buộc có sai phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu "gây lãng phí", gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu hồi 14,5 tỷ đồng và sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm các cá nhân có liên quan.

Hai tháng trước, vụ án được khởi tố với 5 bị can đầu tiên gồm: Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm và hai nguyên cấp phó là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Kim Trung.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 khởi công từ năm 2015, mỗi bệnh viện quy mô 1.000 giường với mục đích giảm tải cho cơ sở 1 đã quá tải bệnh nhân. Hai dự án đặt tại tỉnh Hà Nam (nay là Ninh Bình) song dừng thi công từ tháng 1/2021, khiến một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp.

Cuối tháng 3, Thanh tra Chính phủ xác định có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và các quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu. Đây là nguyên nhân dẫn đến hai dự án bị chậm hơn 7 năm; sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí lớn, có dấu hiệu thiệt hại ngân sách khoảng 1.253 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Y tế và Thứ trưởng phụ trách thời kỳ đó vi phạm trong phê duyệt chủ trương tuyển tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế dự án thiếu căn cứ, không đáp ứng các điều kiện; kết luận chỉ đạo trái pháp luật về đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện các gói thầu tư vấn lập dự án; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không đôn đốc, kiểm tra và không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn khác của người quyết định đầu tư.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2 nằm trong danh sách các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí đã được Thủ tướng yêu cầu rà soát, phân loại thành 7 nhóm kèm phương án xử lý.

Sáng nay, tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu trong thời gian tới Chính phủ hoàn thành đưa vào khai thác 11 dự án chậm tiến độ có nguy cơ thất thoát, lãng phí; kết thúc thanh tra 563 dự án để sớm tháo gỡ, đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tránh lãng phí và thất thoát.

Từ đầu tháng 7 đến nay, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã kỷ luật 13 tổ chức đảng, 190 đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nâng tổng số từ đầu năm đến nay lên 19 trường hợp.

