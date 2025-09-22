Hai bác sĩ bị bắt trong vụ kê khống 255 ca tán sỏi

Đăk LăkÔng Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức - hai trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị cáo buộc kê khống 255 ca tán sỏi.

Ngày 22/9, ông Hoàng và Đức (Trưởng Khoa Ngoại thận - tiết niệu và Trưởng Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-5/2024 và tháng 5 đến 31/12/2024, máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng. Tuy nhiên, hai trưởng khoa vẫn chỉ định thủ thuật nội soi tán sỏi, ghi trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện bằng máy laser.

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc diện bảo hiểm thanh toán hơn 273,9 triệu đồng, người bệnh cùng chi trả trên 33 triệu đồng. Riêng 20 hồ sơ còn lại, bệnh nhân không có bảo hiểm, phải tự thanh toán gần 26 triệu đồng. Đồng thời, bệnh viện cũng chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật hơn 60 triệu đồng cho 255 ca này.

Cơ quan điều tra cáo buộc, hành vi của ông Hoàng và Đức gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế hơn 273,9 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản người bệnh trên 59 triệu đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe bệnh nhân, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng (trái) và Bùi Ngọc Đức lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Trước đó, hồi tháng 7, Sở Y tế Đăk Lăk khi kiểm tra thường quy bệnh viện này đã phát hiện máy tán sỏi bằng laser bị hỏng từ tháng 11/2023 đến nay nhưng lại có 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi. Trong đó, 255 bệnh nhân phẫu thuật hở nhưng lại được bệnh viện ghi trong hồ sơ bảo hiểm y tế là dùng máy tán sỏi.

Liên quan đến sai phạm trên, hơn 20 nhân viên của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên bị cảnh cáo, phạt hành chính.

Ngọc Oanh