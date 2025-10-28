Thêm đoàn tàu 450 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt

TP HuếTổng công ty Đường sắt Việt Nam huy động thêm đoàn tàu chở 450 tấn đá án ngữ trên cầu để tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

Theo lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, tối 27/10, lũ sông Hương ngập đáy dầm cầu đường sắt Dã Viên (đoạn nối tiếp của cầu Bạch Hổ) khoảng 10 cm. Sóng đánh mạnh vào trụ cầu, đe dọa an toàn công trình.

Lúc 20h30, ngành đường sắt điều tàu hàng chở khoảng 300 m3 đá, nặng 450 tấn, dự phòng phục vụ chống mưa bão tại Hương Thủy vượt hơn 10 km lên cầu Dã Viên để tăng tải trọng.

Hiện ngành đường sắt bố trí kíp trực thường xuyên theo dõi mọi động thái của cầu cũng như mực nước trên sông Hương đoạn chảy qua cầu.

Đoàn tàu hàng trên cầu Dã Viên. Ảnh: VNR

Đến sáng nay, mực nước sông Hương đã qua đỉnh, cách đáy dầm cầu khoảng 30 cm, tức giảm 40 cm so với tối qua. Tuy nhiên, sóng vẫn đánh mạnh, có thể ảnh hưởng mố trụ nên đơn vị vẫn bố trí tàu hàng trên cầu.

Trước đó 18h ngày 27/10, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên huy động đoàn tàu 19 toa chở gần 700 tấn đá từ Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cách khoảng 150 km, ra án ngữ cầu Bạch Hổ.

Hai cầu đường sắt nằm trên tuyến huyết mạch Bắc Nam, bắc qua sông Hương, đều được người Pháp xây dựng từ năm 1908. Đoạn phía bắc dài hơn 300 m, được gọi là cầu Bạch Hổ, đoạn phía nam dài hơn 102 m là cầu Giã Viên, ở giữa là đoạn đi trên cồn Dã Viên.

Cả hai cầu có lối đi rất nhỏ dành cho xe hai bánh, nằm ở một bên cầu. Trong chiến tranh, hai cầu bị hư hỏng nặng, sau này đã được trùng tu.

Hai cầu đường sắt vượt sông Hương, đi qua cồn Dã Viên. Ảnh: Võ Thạnh

Tuyến đường sắt Bắc Nam qua TP Huế sáng nay vẫn bị chia cắt. Hiện nước ngập đỉnh ray khoảng 40 cm tại khu vực ga Văn Xá, chưa thể lưu thông tàu.

Ngành đường sắt đã phải chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa ga Đông Hà (Quảng Trị) và ga Hương Thủy (TP Huế) với các tàu SE2, SE4 xuất phát Sài Gòn ngày 26/10 và tàu SE5, SE7 xuất phát Hà Nội ngày 27/10. Ngày 28/10, có thêm hai đôi tàu SE7/SE8 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn bị hủy bỏ.

Đoàn tàu 450 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu Dã Viên Sáng 28/10, Huế chìm trong lũ. Video: Võ Thạnh

Đoàn Loan