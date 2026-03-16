Thêm chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Đông

Hãng Etihad Airways đã khai thác các chuyến bay từ Hà Nội đến Abu Dhabi với tần suất thấp, cùng với hãng Emirates duy trì chuyến bay đến Dubai.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hãng Etihad Airways bắt đầu khai thác lịch bay thương mại hạn chế giữa Abu Dhabi (UAE) và một số điểm đến trọng điểm. Cụ thể từ ngày 14 đến 20/3, Etihad Airways khai thác 4 chuyến bay chở khách trên đường bay từ Hà Nội - Abu Dhabi, vận chuyển gần 3.000 khách. Các chuyến bay chở hàng vẫn được khai thác theo kế hoạch.

Trước đó từ ngày 5/3, chỉ có hãng Emirates bay tần suất thấp giữa Việt Nam và Dubai, sau khi một phần không phận được mở lại. Trong ngày 14-15/3, Emirates thực hiện 6 chuyến bay khứ hồi TP HCM/Hà Nội/Đà Nẵng - Dubai và hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên đường bay Dubai - TP HCM.

Máy bay Qatar Airways tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phương Linh

Trong ba hãng hàng không Trung Đông, chỉ còn Qatar Airways vẫn đình chỉ phần lớn hoạt động bay thường lệ đến và đi từ Hamad International Airport tại Doha. Hãng mới thực hiện chuyến QR7351 từ Hà Nội đến Paris rạng sáng 15/3, không trung chuyển tại Doha, vận chuyển hơn 400 hành khách bị mắc kẹt do ảnh hưởng bởi chiến sự Trung Đông.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết nhà chức trách hàng không các nước Trung Đông như Qatar vẫn đóng không phận đối với các chuyến bay quá cảnh, trong khi một số chuyến bay đến/đi sân bay tại Doha chỉ được phép khai thác với số lượng hạn chế và phải được Qatar chấp thuận trước.

Các Tiểu vương quốc các nước Ả rập Thống nhất (UAE) tiếp tục áp dụng biện pháp kiểm soát không lưu chặt chẽ, trong đó một số khu vực không phận duy trì tình trạng hạn chế hoặc đóng cửa từng phần.

Do xung đột ở Trung đông, thị trường nhiên liệu hàng không vẫn trong trạng thái căng thẳng, khi giá Jet A-1 tại châu Á duy trì ở mức cao, dao động quanh 195-200 USD/thùng, cao hơn nhiều so với giá dầu thô. Mức tăng gấp đôi so với tháng 1 là 83 USD/thùng và 89 USD/thùng trong tháng 2.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), trường hợp giá nhiên liệu vượt ngưỡng 200 USD/thùng, chi phí vận hành của các hãng bay có thể tăng trên 70%. Trong bối cảnh đó, nhiều hãng bắt đầu điều chỉnh giá, như Ấn Độ IndiGo thông báo áp dụng phụ thu nhiên liệu từ ngày 14/3 đối với các chuyến bay nội địa và quốc tế.

