Thêm 7 km đường trục phía Nam Hà Nội chuẩn bị thông xe

Điểm đầu của tuyến giao với đường Phúc La - Văn Phú, phường Kiến Hưng, điểm cuối nối với quốc lộ 1A - đoạn phía dưới Cầu Giẽ, xã Chuyên Mỹ.
Đường đã được trải nhựa, hệ thống thoát nước và cây xanh đang được trồng dọc tuyến. Cây chủ yếu là cọ và bàng lá nhỏ Đài Loan.
Đoạn 7 km này có hai cầu, trong đó một cầu bắc qua sông Nhuệ. Cả hai đều đã được xây dựng hoàn thiện.
Toàn bộ hệ thống điện được đi ngầm ở phần dải phân cách giữa.
Hiện một số đoạn đã cho phép xe lưu thông tạm thời, dự kiến 7 km được thông xe trước ngày 20/1.
Trong đoạn tuyến còn lại nối với quốc lộ 1A, nhà thầu đã bóc lớp gia tải, lu đất, tạo nền đường.
Khi hoàn tất, tuyến đường sẽ giúp kết nối với quốc lộ 1A, liên thông với vành đai 4 cũng như trung tâm Hà Nội với các xã phía Nam và tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, tuyến đường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở ra cơ hội cho bất động sản và giao thông khu vực, giảm tải cho các tuyến quốc lộ cũ.
Đoạn 7 km sắp đưa vào sử dụng. Video: Việt An
Nằm trên trục phía Nam Hà Nội, tuyến đường dài 41,5 km có điểm đầu tại Phúc La - Kiến Hưng (phường Kiến Hưng), điểm cuối nối với quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội). Đồ họa: Tâm Thảo
Trục phía Nam Hà Nội, tuyến đường dài 41,5 km có điểm đầu từ khu vực Phúc La – Kiến Hưng (phường Kiến Hưng), điểm cuối nối với quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội). Đồ họa: Tâm Thảo
Việt An