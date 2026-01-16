Thêm 7 km đường trục phía Nam Hà Nội chuẩn bị thông xe

Đường trục phía Nam Hà Nội dài 41,5 km được khởi công năm 2008 với kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng. Sau gần 18 năm, tuyến đường mới hoàn tất việc giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường rộng 40 m, 6 làn xe. Năm 2018, trong giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư trên 3.700 tỷ đồng, nhà thầu đã xây dựng 20 km từ quận Hà Đông cũ đến hết huyện Thanh Oai cũ.

Tới đầu năm 2026, thêm 7 km trong tổng số 22 km còn lại thuộc giai đoạn 2 chuẩn bị thông xe. Đoạn đường mới chủ yếu nằm trên xã Phượng Dực, hiện đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc.