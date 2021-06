Thêm 64 ca Covid-19

Ca 9171-9177 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là các thuyền viên. Ngày 6/6, họ từ Ấn Độ nhập cảnh trên tàu Golden Fridge, kết quả xét nghiệm ngày 7/6 dương tính với nCoV. Hiện, họ điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ca 9198 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An là nam, 19 tuổi, là thuyền viên, địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 5/6, anh từ Indonesia nhập cảnh trên tàu VINH02, kết quả xét nghiệm ngày 8/6 dương tính với nCoV. Hiện, anh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ca 9208 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM là nam, 52 tuổi, là thuyền viên, quốc tịch Syria. Ngày 5/6, ông từ Malaysia nhập cảnh Việt Nam trên tàu LAMAR, kết quả xét nghiệm ngày 7/6 dương tính với nCoV. Hiện, ông điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.

Ca 9209-9222 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM, là các thuyền viên. Ngày 4/6, họ từ Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam trên Tàu PHUONG NAM 1, kết quả xét nghiệm ngày 5/6 dương tính với nCoV. Hiện, họ điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.

Thêm 10.119 người được tiêm vaccine Covid-19 trong ngày 7/6, nâng tổng số liều được tiêm lên 1.354.856. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 42.115 người.