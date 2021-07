Thêm 500 ca Covid-19 trong nước

504 ca mới từ số 21561-22064. Trong đó, 500 ca ghi nhận tại: TP HCM (271), Đồng Tháp (99), Bình Dương (92), Phú Yên (16), Long An (8 ), Nghệ An (3), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Hà Nội (2), Trà Vinh (2), Lạng Sơn (1), Hưng Yên (1), An Giang (1); trong số này 462 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Hôm nay, 55 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 8.077 ca.

Như vậy, trong ngày 6/7, Việt Nam ghi nhận 1.029 ca mắc mới gồm 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.019 ca trong nước, chủ yếu ở TP HCM (710 ca). Trong đó, 872 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

12 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

8 tỉnh gồm Điện Biên, Ninh Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Từ ngày 27/4 đến nay đã thực hiện 3.549.247 xét nghiệm cho 8.392.676 lượt người.

Bắc Ninh

Ca 21561-21562 là các trường hợp F1 của 14461, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 6/7 dương tính.

Long An

Ca 21563-21565, 21567-21570, 21572 là các trường hợp F1 đã được cách ly.

Hà Nội

Ca 21571, 22064 gồm 1 ca có tiền sử đi về từ TP HCM; 1 ca là F1 của 21331, kết quả xét nghiệm ngày 6/7 dương tính, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Phú Yên

Ca 21573-21575, 21578, 21580-21587, 21589-21591, 21600 là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Nghệ An

Ca 21576-21577, 21579 là các trường hợp F1 đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 4-5/7 dương tính.

An Giang

Ca 21588 nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Phú, là F1 của 19940, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.

Hưng Yên

Ca 21592 nam, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, là F1 của 13632, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 6/7 dương tính, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Trà Vinh

Ca 21593-21594 gồm 1 ca liên quan đến Chợ cá Bình Điền TP HCM; 1 ca có tiền sử đi về từ TP HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Lạng Sơn

Ca 21595 nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Cao Lộc, liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung, đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 6/7 dương tính, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Đồng Đăng.

Bắc Giang

Ca 21598-21599 là các trường hợp F1, kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính.

Đồng Tháp

Ca 21601-21699 gồm 98 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

TP HCM

Ca 21700-21970 gồm 247 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 24 ca đang điều tra dịch tễ.

Bình Dương

Ca 21972-22063 gồm 48 liên quan đến công ty tại TP Dĩ An; 6 liên quan đến công ty tại TP Thủ Dầu Một; 1 ca liên quan đến công ty tại TP Thuận An; 27 ca là các trường hợp F1; 10 ca đang điều tra dịch tễ.

4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ca 21566 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam, nam, 40 tuổi, địa chỉ huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 3/7 anh từ Nga nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN62, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/7 dương tính, điều trị tại Phòng khám Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Ca 21596-21597 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 28-29/6, họ nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Ca 21971 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, nam, 35 tuổi, địa chỉ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ngày 15/6, anh từ Ấn Độ nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E9531, kết quả xét nghiệm ngày 6/7 dương tính.