Thêm 42.439 ca Covid-19

Trong 42.439 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 18/2 có 42.427 ca tại 63 tỉnh, thành, cao nhất từ trước tới nay; 80 ca tử vong; ca cộng đồng tăng hơn 5.600.

24 giờ qua, 11.399 ca được phát hiện ở khu cách ly (tăng 554 ca), 31.028 ca cộng đồng (tăng 5683 ca). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với hôm qua: Ninh Bình (1.540), Vĩnh Phúc (796), Lạng Sơn (750).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 32.601 ca/ngày.

Từ 17h30 ngày 17/2 đến 17h30 ngày 18/2 ghi nhận 80 ca tử vong tại: Hà Nội 12; Đà Nẵng 8; Kiên Giang 7 ca trong 2 ngày; Quảng Ngãi, Bình Định 5; Quảng Nam 4; Nghệ An 3; Bạc Liêu, Bình Thuận, Hải Phòng, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Phú Thọ, Phú Yên, Thái Nguyên 2; An Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh mỗi nơi một. Tại TP HCM 5 ca, trong đó có 3 ca chuyển đến từ Phú Yên, Đồng Tháp, Kiên Giang.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 82 ca/ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 39.358 ca, chiếm tỷ lệ 1,5% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 24/225 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tính số ca tử vong trên một triệu dân Việt Nam xếp thứ 129. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 6/49 quốc gia, vùng lãnh thổ (thứ 3 ASEAN), tỷ lệ tử vong trên một triệu dân xếp thứ 24 (thứ 4 ASEAN).

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là 2.678.241, trong đó 2.258.363 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.685.463 ca nhiễm, đứng thứ 32/225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 (bình quân cứ một triệu người có 27.191 ca nhiễm).

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 518.295 ca, Bình Dương 293.645, Hà Nội 188.373, Đồng Nai 100.410, Tây Ninh 88.938 ca.

Về điều trị, số khỏi bệnh trong ngày là 6.215. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.261.180. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.956 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 2.213 ca, thở oxy dòng cao HFNC 359 ca, thở máy không xâm lấn 80 ca, thở máy xâm lấn 290 ca và ECMO 14 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được hơn 32,9 triệu mẫu tương đương 78,1 triệu lượt người, tăng 55.518 mẫu so với ngày trước đó.

Trong ngày 16/2 có 1.867.419 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là hơn 190 triệu. Trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên hơn 173 triệu liều; mũi một hơn 70 triệu liều, mũi hai hơn 67 triệu liều, mũi bổ sung hơn 13 triệu liều, mũi ba hơn 22 triệu liều. Tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là hơn 16 triệu liều; trong đó mũi một hơn 8 triệu, mũi hai hơn 8 triệu liều.

Thùy An