Thêm 2.640 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 20/7 ghi nhận 2.640 ca dương tính nCoV, trong đó 477 ca ở cộng đồng đang được truy vết dịch tễ. Cả ngày, 396 người khỏi bệnh, xuất viện.

2.640 ca gồm 5 ca nhập cảnh và 2.635 ca ghi nhận tại: TP HCM (1.803), Bình Dương (422), Đồng Nai (82), Đồng Tháp (60), Long An (46), Hà Nội (40), Đà Nẵng (29), Phú Yên (27), Cần Thơ (23), Ninh Thuận (22), Khánh Hòa (15), Bình Thuận (14), Kiên Giang (12), Nghệ An (8 ), Đăk Lăk (8 ), Bắc Ninh (4), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Nam (2), Bạc Liêu (2), Vĩnh Phúc (2), An Giang (2), Kon Tum (2), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đăk Nông (1), Lâm Đồng (1).

Như vậy, hôm nay ghi nhận 4.789 ca nhiễm (tăng 614 ca so với hôm qua) tại 35 tỉnh thành, gồm 4.061 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 383 ca), 728 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 231 ca).

Kon Tum lần đầu tiên kể từ khi dịch xảy ra đã ghi nhận 2 ca nhiễm, là tỉnh thứ 59 xuất hiện Covid-19. Hôm nay đánh dấu ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu đợt dịch, với 4.789 ca, tăng 614 ca so với hôm qua. TP HCM cũng ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao thứ hai, với 3.322 ca (tăng 248 ca). Hà Nội ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao nhất, với 46 ca. Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 37.787, Bắc Giang 5.733, Bình Dương 3.725, Bắc Ninh 1.698, Đồng Tháp 1.439, Đồng Nai 1.145, Long An 870, Phú Yên 782, Hà Nội 717, Khánh Hòa 585, Đà Nẵng 501, Hưng Yên 251, Cần Thơ 143, An Giang 132, Bình Thuận 120, Vĩnh Phúc 116, Kiên Giang 73, Ninh Thuận 70, Bình Định 36, Lâm Đồng 21, Đăk Lăk 20, Quảng Nam 19, Bạc Liêu 16, Đăk Nông 13, Kon Tum 2. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 59.114, ghi nhận ở 59 tỉnh thành. 11 tỉnh gồm Bắc Kạn, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. 8 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Ngày 20/7 có 396 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, tổng số ca được điều trị khỏi là 11.443. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 123. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 18. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 72.279 xét nghiệm cho 296.067 lượt người. Từ ngày 27/4 đến nay đã thực hiện 4.661.532 xét nghiệm cho 12.486.026 lượt người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.305.501, trong đó tiêm 1 mũi là 3.995.710 người, tiêm mũi 2 là 309.791 người. Bộ Y tế hôm nay yêu cầu TP HCM bổ sung nhân lực hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, theo dõi các ca F0 tại khu cách ly tạm thời trong khi chờ đợi chuyển đến bệnh viện điều trị, đặc biệt là tại các điểm nóng; tiếp nhận và bố trí công việc cho cán bộ, sinh viên chi viện để tránh việc lãng phí nguồn lực; giãn lao động nhập cư ở các khu vực có nhiều nhà trọ để đảm bảo việc giãn cách, ngăn chặn dịch lây lan; tiếp tục tăng cường xét nghiệm cho khu có nguy cơ cao và khu có nguy cơ Bên cạnh đó, TP HCM cần chỉ đạo các bệnh viện nhanh chóng tiếp nhận các F0 trở nặng ở tuyến dưới chuyển lên để điều trị kịp thời, tránh diễn biến nặng và tăng nguy cơ tử vong; cung cấp thêm máy thở HFNC và trang thiết bị bảo hộ, rà soát hệ thống cung cấp oxy và bình oxy cho các bệnh viện để bảo đảm đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Thành phố kiên quyết đề nghị dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp chưa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Lê Nga