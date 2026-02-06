Thêm 17 trạm dừng nghỉ được vận hành trên cao tốc Bắc Nam

17 trạm dừng nghỉ sẽ khai thác tạm trong dịp Tết Nguyên đán trên các đoạn cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng.

Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp các cơ quan đưa các trạm dừng nghỉ mới trên tuyến cao tốc Bắc Nam vào khai thác.

Cụ thể, trên tuyến có 9 trạm đã hoàn thành hạng mục công trình dịch vụ thiết yếu, sẵn sàng đưa vào sử dụng gồm có Mai Sơn - quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), Phan Thiết - Dầu Giây.

Ngoài ra, 8 trạm sắp hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu hoặc có phương án khai thác tạm phục vụ Tết Nguyên đán gồm: Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến), Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau (bên phải tuyến).

Một trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tháng 4/2024. Ảnh: Tư Huy

Trong 17 trạm sắp đưa vào khai thác có 5 trạm có cây xăng phục vụ gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Các trạm dừng nghỉ này đã hoàn thành các hạng mục như khu nghỉ ngơi cho lái xe, bãi đỗ xe, khu vệ sinh để phục vụ hành khách và phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Tuyến cao tốc Bắc Nam còn có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành trên các đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn (trạm Xuân Khiêm trái tuyến, Xuân Cương phải tuyến), La Sơn - Hòa Liên (trái tuyến), TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Trung Lương - Mỹ Thuận. Ngoài ra, một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng.

Theo Bộ Xây dựng, tiến độ một số trạm dừng nghỉ thời gian qua bị chậm do công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương. Trong thời gian các trạm chính chưa hoàn thiện, bộ đã yêu cầu nhà đầu tư xây dựng trạm dừng tạm, bố trí nhà vệ sinh và bãi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người tham gia giao thông.

Mỗi trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam có diện tích từ 3 đến 7 ha, bố trí ở hai bên tuyến. Các hạng mục gồm dịch vụ công miễn phí như bãi đỗ xe, khu vệ sinh, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm cho lái xe, nơi cung cấp thông tin, khu trực cứu hộ và sơ cứu tai nạn giao thông.

Đoàn Loan