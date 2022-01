Thêm 16.948 ca Covid-19

Như vậy hôm nay trên cả nước tỉnh nào cũng đều ghi nhận ca nhiễm. Tổng số ca trong 24 giờ qua tăng 2.092 so với hôm qua, gồm 4.966 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 228 ca), 11.948 ca cộng đồng (tăng 2.320 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.479 ca/ngày. Các tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long dẫn đầu hôm nay, đều ở mức cao nhất của địa phương.

Hôm nay ghi nhận 221 ca tử vong tại: TP HCM 30, Đồng Nai (41 ca trong hai ngày), An Giang 17, Vĩnh Long 16, Đồng Tháp và Cần Thơ 15, Tiền Giang 11, Hậu Giang 9, Tây Ninh và Hà Nội 8, Sóc Trăng, Bình Dương, Kiên Giang đều 7, Bà Rịa - Vũng Tàu 6, Khánh Hòa 5, Bạc Liêu 4, Bình Thuận và Cà Mau 3, Nam Định và Trà Vinh 2, Nghệ An, Đăk Lăk, Hà Giang, Gia Lai, Long An mỗi nơi một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 224 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 32.831 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 26/224 quốc gia, vùng lãnh thổ, tính tỷ lệ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 131. So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 6/49 quốc gia, vùng lãnh thổ (thứ 3 ASEAN), tính tỷ lệ tử vong trên một triệu dân xếp thứ 26 (thứ 5 ASEAN).

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là 1.757.254, trong đó 1.369.879 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Về điều trị, số khỏi bệnh trong ngày là 14.420 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.372.696 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.746 ca, trong đó 4.771 ca thở oxy qua mặt nạ, 988 ca thở oxy dòng cao HFNC, 148 ca thở máy không xâm lấn, 815 ca thở máy xâm lấn và 24 ca ECMO.

Như vậy, số ca nặng trong xu hướng giảm (dưới 7.000 ca) song vẫn ở mức cao.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.763.040 ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 (bình quân cứ một triệu người có 17.878 ca nhiễm).

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 504.197 ca, Bình Dương 290.921, Đồng Nai 98.060, Tây Ninh 77.002, Hà Nội 49.631.

Như vậy, Hà Nội đã vượt qua Long An giữ vị trí thứ 5 trong các tỉnh thành tích lũy số ca nhiễm cao.

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 20 ca nhiễm biến chủng Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội một, Quảng Nam 14, TP HCM 5.

Về xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 30,4 triệu mẫu tương đương 75 triệu lượt người, tăng 83.487 mẫu so với ngày trước đó.

Về tiêm chủng, trong ngày 1/1 có 592.352 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 152,8 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77,7 triệu liều, tiêm mũi 2 là 69 triệu liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 6 triệu liều.

Bộ Y tế tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng. Các địa phương tăng cường biện pháp phòng, chống dịch; kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch.