Thêm 16.715 ca Covid-19

24 giờ qua Hà Nội thêm 2.884 ca nhiễm, giảm gần 100 ca so với hôm qua, nâng tổng số ca tại thành phố lên 99.910, chỉ sau TP HCM và Bình Dương.

Trên cả nước, số ca nhiễm hôm nay tăng 701 so với hôm qua, gồm 4.841 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 635 ca), 11.796 ca cộng đồng (tăng 1.336 ca). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.234 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca nhiễm chủng Omicron tại: TP HCM 68, Quảng Nam 27, Đà Nẵng 3, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ninh đều 2, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Long An mỗi nơi một.

Hôm nay ghi nhận 152 ca tử vong tại: TP HCM 13, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Kiên Giang đều 12, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang đều 9, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre đều 6, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Bạc Liêu đều 5, Bình Phước, Đồng Nai, Hòa Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu đều 4, Bình Thuận, Bắc Ninh, Hà Giang, Bình Định đều 3, Khánh Hòa và Cà Mau 2, Điện Biên, Nghệ An, Đà Nẵng, Phú Yên, Đăk Lăk, Lâm Đồng đều một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 36.266 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là 2.088.295 ca, trong đó 1.792.107 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.094.802 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 (bình quân cứ một triệu người có 21.225 ca nhiễm).

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 512.195 ca, Bình Dương 292.305, Hà Nội 99.910, Đồng Nai 99.530, Tây Ninh 86.553 ca.

Về điều trị, số khỏi bệnh trong ngày là 5.736 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.794.924 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.591 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.062 ca, thở oxy dòng cao HFNC 750 ca, thở máy không xâm lấn 112 ca, thở máy xâm lấn 647 ca và ECMO 20 ca.

Như vậy, số ca nặng hôm nay giảm mạnh, lần đầu tiên sau nhiều tháng xuống gần 4.500 ca.

Từ ngày 27/4/2021 đến nay đã xét nghiệm được 31,7 triệu mẫu tương đương 76,5 triệu lượt người, tăng 56.388 mẫu so với ngày trước đó.

Trong ngày 19/1 có 1.060.059 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 172,7 triệu liều, trong đó tiêm mũi một là 78,7 triệu liều, tiêm mũi hai là 73,3 triệu liều, tiêm mũi ba (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản) là 20,6 triệu liều.