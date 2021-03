The Weeknd lập kỷ lục Billboard

Bản hit "Blinding Lights" của The Weeknd trở thành ca khúc đầu tiên trong lịch sử có mặt trong top 10 bảng xếp hạng Billboard suốt một năm.

Ngày 8/3, nguồn tin của Variety cho biết ca khúc lập kỷ lục đứng top 10 Billboard Hot 100 trong suốt 43 tuần, vượt thành tích Circles của Post Marlone (39 tuần). Các chuyên gia dự đoán Blinding Lights có thể phá thêm kỷ lục 87 tuần liên tiếp trong bảng xếp hạng của Radioactive (Imagine Dragons).

The Weeknd - Blinding Lights MV "Blinding Lights". Video: The Weeknd Youtube.

The Weeknd có một năm thành công trong làng nhạc với album After Hours, phát hành tháng 3/2020. Hai đĩa đơn Heartless, Blinding Lights đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ xếp hạng bạch kim (một triệu bản). Album cũng đứng đầu thị trường Mỹ trong tuần đầu phát hành với doanh số 444.000 bản và giữ vị trí này trong suốt bốn tuần.

Dù được giới phê bình khen ngợi, album After Hours hoàn toàn bị "phớt lờ" tại Grammy năm nay khi không nhận đề cử nào. Cuối tháng 11/2020, The Weeknd chỉ trích ban tổ chức trên mạng xã hội: "Họ vẫn giữ nguyên sự thối nát. Các người nợ tôi, người hâm mộ của tôi và cả làng nhạc sự minh bạch". Giọng ca Canada cho rằng ban tổ chức Grammy muốn trả thù vì anh nhận lời biểu diễn tại Super Bowl trong khi do dự ký thỏa thuận hát tại lễ trao giải của họ. Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ - đơn vị tổ chức Grammy - phủ nhận các cáo buộc từ phía The Weeknd.

Phương Mai (theo Variety)