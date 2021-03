Những ca sĩ bị Grammy 2021 phớt lờ

The Weeknd, Fiona Apple, Bob Dylan… có sản phẩm được đánh giá cao trong năm, nhưng đều bị Grammy 2021 bỏ qua hoặc trao ít đề cử.

The Weeknd

The Weeknd không nhận được đề cử nào tại Grammy 2021, dù là một trong những nghệ sĩ thành công nhất năm. Album After Hours của The Weeknd được giới phê bình đánh giá cao, lọt vào danh sách những album hay nhất năm của nhiều tạp chí uy tín. Album bán được hơn 2 triệu bản (trong đó có 480.000 bản vật lý). Riêng đĩa đơn Blinding Lights phá kỷ lục khi trụ đến 42 tuần ở Top 5 của bảng xếp hạng Billboard 100.

The Weeknd gọi quyết định của Grammy năm nay là "một đòn tấn công". Anh nói trên Twitter: "Ban tổ chức Grammy vẫn giữ nguyên sự thối nát. Các người nợ tôi, người hâm mộ của tôi và cả làng nhạc sự minh bạch". Tờ Vulture nhận định nếu The Weeknd được đề cử, anh có thể chiến thắng ở hạng mục Thu âm, Ca khúc và Album của năm cho After Hours và đĩa đơn Blinding Lights.

The Weeknd - Blinding Lights MV "Blinding Lights". Video: The Weeknd Youtube.

Fiona Apple

Fiona Apple vắng mặt trong danh sách "Big Four" của Grammy 2021. Trước đó, giới phê bình Mỹ dự đoán Fiona Apple là một đối thủ mạnh của mùa giải năm nay với thành công của album Fetch the Bolt Cutters. Tuy nhiên nữ ca sĩ chỉ được đề cử ở ba hạng mục nhỏ là: "Album Alternative xuất sắc", "Trình diễn Rock xuất sắc" và "Ca khúc Rock xuất sắc" cho Shameika.

Album Fetch the Bolt Cutters không nhận được đề cử "Album của năm" dù đạt đến 98 điểm trên trang Metacritic - điểm số cao nhất trong các album được phát hành năm 2020. Tờ Pitchfork chấm 10 điểm cho album, điểm số tuyệt đối kể từ My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) của Kanye West.

Ca khúc "Shameika" - Fiona Apple Ca khúc "Shameika". Video: Fiona Apple Youtube.

The Chicks

The Chicks vừa trở lại làng nhạc sau 14 năm vắng bóng với album Gaslighter, nhưng Grammy không hề quan tâm. Ngay khi phát hành, album đã bán được 71.000 bản, là album bán chạy nhất tuần. Phần âm nhạc do Jack Antonoff sản xuất nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Tạp chí Time xếp Gaslighter vào danh sách 10 album hay nhất năm 2020. Tờ New York Times cũng cho rằng đây là một bất ngờ, khi mà các sản phẩm trước của The Chicks đều được Grammy ca ngợi.

The Chicks là nhóm nhạc country gồm ba chị em gái. Trước đây nhóm được biết đến với tên gọi Dixie Chicks, đổi tên tháng 6/2020. Thành lập từ năm 1989, đến nay nhóm đã phát hành được tám album phòng thu và thắng 13 giải Grammy.

MV "Gaslighter" - The Chicks MV "Gaslighter". Video: The Chicks Youtube.

Bob Dylan

Huyền thoại âm nhạc Bob Dylan không nhận được bất kỳ đề cử nào cho album phòng thu thứ 39 mang tên Rough and Rowdy. Album được giới phê bình đánh giá cao, nhận được 95 điểm trên Metacritic, chỉ thua Fetch the Bolt Cutters của Fiona Apple. Album tuyển tập các sáng tác mới của Bob Dylan sau nhiều dự án cover, kể từ Tempest (2012). Trong đó, đĩa đơn Murder Most Foul trở thành ca khúc đầu tiên của ông đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Ca khúc dài 17 phút kể về vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy, là món quà Bob Dylan dành tặng khán giả ủng hộ ông những năm qua.

Bob Dylan từng nhận được 40 đề cử và thắng 10 giải Grammy. Lần gần nhất ông được đề cử Grammy là năm 2018 với album Triplicate (hạng mục Best Traditional Pop Vocal Album).

"Murder Most Foul" - Bob Dylan Ca khúc "Murder Most Foul". Video: Bob Dylan Youtube.

Halsey

Halsey không có đề cử nào tại Grammy 2021, dù Manic - album phòng thu thứ ba của cô - là một trong những sản phẩm bán chạy nhất năm 2020, đạt 80 điểm trên Metacritic. Cả ba đĩa đơn Without Me, Graveyard và You should be sad đều thành công về mặt thương mại. Riêng Without Me nhận chứng chỉ Bạch kim ở 11 quốc gia, là ca khúc đầu tiên của Halsey đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 100. Giống The Weeknd, Halsey nói cô mong ban tổ chức giải minh bạch.

Nữ ca sĩ 26 tuổi từng hai lần được đề cử Grammy nhưng đều nhờ dự án hợp tác, bao gồm: "Trình diễn song ca/Nhóm nhạc Pop xuất sắc" cho Closer (với Chainsmokers) và "Album của năm" cho Purpose của Justin Bieber (với tư cách nghệ sĩ khách mời).

MV "Without Me" - Halsey MV "Without Me". Video: Halsey Youtube.

Lady Gaga

Lady Gaga cũng không có bất kỳ đề cử nào trong "Big Four". Nữ ca sĩ chỉ nhận hai đề cử là: "Album giọng Pop xuất sắc" cho Chromatica và "Trình diễn song ca/Nhóm nhạc Pop xuất sắc" với Ariana Grande trong Rain On Me. Trước đó, giới phê bình dự đoán Lady Gaga đạt được nhiều đề cử với album Chromatica. Tờ Vulture còn cho rằng cô được đề cử "Album của năm", là đối thủ lớn của Taylor Swift.

Chromatica là album phòng thu thứ sáu của Lady Gaga, đánh dấu sự trở lại sau khi thử sức với vai trò diễn viên trong A Star Is Born (2018). Trong album, Lady Gaga quay về với dòng dance-pop sở trường thay vì hát country như Joanne (2016). Sản phẩm nhận phản hồi tốt, có mặt trong danh sách những album xuất sắc năm của hàng loạt tạp chí tên tuổi.

'Rain On Me' - Lady Gaga và Ariana Grande MV "Rain on me". Video: Lady Gaga Youtube.

Harry Styles

Harry Styles nhận ba đề cử Grammy 2021 là: "Video âm nhạc xuất sắc" cho Adore You, "Trình diễn Pop solo xuất sắc" cho Watermelon Sugar và "Album giọng Pop xuất sắc" với Fine Line. Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng thành tích này chưa xứng đáng với nam ca sĩ. Tờ Los Angeles Times nhận định Grammy hoàn toàn "không chú ý" đến Harry Styles ở các hạng mục chính. Tờ Billboard đồng tình khi cho rằng anh đã bị bỏ qua ở các hạng mục Thu âm, Album và Ca khúc của năm.

Năm 2020, Harry Styles phát hành album phòng thu thứ hai mang tên Fine Line, thành công cả về mặt thương mại lẫn chuyên môn. Album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 ngay khi ra mắt, bán được hơn 2 triệu bản ở Mỹ. Tạp chí Rolling Stone xếp album vào danh sách "500 album xuất sắc nhất mọi thời đại". Rất ít album đương đại đạt được thành tích này.

MV "Adore You" - Harry Styles MV "Adore You". Video: Harry Styles Youtube.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959. Lễ trao giải Grammy lần 63 dự kiến diễn ra ngày 14/3 tại Los Angeles, Mỹ, sau hai tháng hoãn vì Covid-19. Năm nay, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS lần đầu nhận đề cử. Beyoncé dẫn đầu với chín hạng mục tranh giải, xếp sau là Taylor Swift, Roddy Ricch, Dua Lipa - mỗi người sáu hạng mục.

