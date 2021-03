The Weeknd 'cạch mặt' Grammy

Ca sĩ The Weeknd cho biết sẽ cấm nhà phát hành đem các sản phẩm âm nhạc của anh đi tranh giải Grammy.

Giọng ca người Canada nói với Variety hôm 11/3: "Bởi vì hội đồng bí mật đó, tôi sẽ không cho phép hãng đĩa nộp nhạc của mình tranh giải Grammy". Khi danh sách đề cử được công bố hồi tháng 11/2020, nhiều người bất ngờ khi The Weeknd không xuất hiện trong bất kỳ hạng mục nào sau một năm thành công với album After Hours. Đĩa đơn Blinding Lights của anh cũng mới lập kỷ lục trụ trong top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 53 tuần.

The Weeknd tuyên bố tẩy chay Grammy sau khi không có mặt trong danh sách đề cử năm nay. Ảnh: GQ.

Truyền thông Mỹ đánh giá The Weeknd là "sự vắng mặt đáng tiếc nhất" tại Grammy năm nay. Tờ Variety cho rằng khó có sự giải thích thấu đáo cho việc này. Cây viết Jon Pareles của NY Times khẳng định những ứng viên được đề cử năm nay đều tài năng nhưng The Weeknd không hề thua kém họ ở các khoản hát, sáng tác hay biểu diễn.

Cuối tháng 11/2020, The Weeknd chỉ trích ban tổ chức Grammy trên mạng xã hội: "Họ vẫn giữ nguyên sự thối nát. Các người nợ tôi, người hâm mộ của tôi và cả làng nhạc sự minh bạch". Giọng ca Canada cho rằng ban tổ chức muốn trả thù vì anh nhận lời biểu diễn tại Super Bowl trong khi do dự ký thỏa thuận hát tại lễ trao giải của họ.

The Weeknd - Blinding Lights MV "Blinding Lights". Video: The Weeknd Youtube.

Harvey Mason, jr. - giám đốc tạm quyền Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ - phủ nhận việc loại The Weeknd là hành động trả thù. Tuy nhiên, ông khẳng định bất ngờ khi nam ca sĩ không góp mặt trong danh sách năm nay. "Chúng tôi hiểu The Weeknd thất vọng khi không được đề cử. Sản phẩm âm nhạc của cậu ấy năm nay thật xuất sắc. Những đóng góp của The Weekend cho làng nhạc thật đáng ngưỡng mộ... Thật tiếc, giống như mọi năm, lượng đề cử luôn có hạn và nhỏ hơn số nghệ sĩ xứng đáng nhận nó", Mason nói với Variety.

The Weeknd, tên thật Abel Tesfaye, gia nhập làng nhạc năm 2010 và đã bán được hơn 100 triệu bản thu. Giọng ca từng đoạt ba giải Grammy, tám giải Billboard và nhận một đề cử Oscar. Các ca khúc nổi bật của anh là Starboy, The Hills, Can't Feel My Face...

Phương Mai (theo Variety)