'Thế vận hội' robot hình người đầu tiên trên thế giới

World Humanoid Robot Games 2025, sự kiện thể thao được ví như Thế vận hội dành cho robot hình người, lần đầu tổ chức tại Bắc Kinh ngày 15-17/8.

Bảo Lâm tổng hợp

