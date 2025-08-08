Nơi 'tụ họp' của robot thông minh tại Trung Quốc

Cửa hàng Robot Mall tại Bắc Kinh trưng bày và bán hơn 100 robot từ khoảng 40 nhà sản xuất Trung Quốc.

Theo Reuters, đây là một trong những cửa hàng đầu tiên của Trung Quốc bán robot hướng đến người tiêu dùng. "Nếu muốn đưa robot vào hàng nghìn hộ gia đình, chỉ dựa vào các công ty robot là không đủ", quản lý cửa hàng Wang Yifan nói, nhấn mạnh nhu cầu về các giải pháp phù hợp với người tiêu dùng.

Nằm tại khu công nghiệp robot ở Yizhuang, phía đông nam Bắc Kinh, Robot Mall được giới thiệu là cửa hàng 4S - cung cấp dịch vụ bán hàng, phụ tùng thay thế, bảo trì và khảo sát. Wang cho biết, giá robot dao động từ 278 đến hàng trăm nghìn USD.

Cửa hàng Trung Quốc chuyên bán robot thông minh Cửa hàng robot thông minh Robot Mall tại Bắc Kinh. Video: Reuters

Robot Mall có nhiều sản phẩm thu hút sự chú ý như robot chó múa lân, bốc thuốc đông y, pha cà phê, ném bóng rổ, vẽ tranh, vượt chướng ngại vật. Một số mẫu nổi bật có thể kể đến Tiangong từ Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh, G1 của Unitree Robotics hay Walker S của Ubtech Robotics.

Gồm bốn tầng với diện tích 4.000 m2, cửa hàng đóng vai trò như phòng trưng bày sản phẩm và trung tâm dịch vụ cho ngành robot hình người đang phát triển của Trung Quốc. Tầng trệt có các màn trình diễn sống động của robot trong một số lĩnh vực như công nghiệp và y tế. Tại tầng hai, khách tham quan tìm hiểu về giao diện não - máy tính, cánh tay robot và triển lãm tương tác. Tầng ba gồm dịch vụ thay thế linh kiện, chẩn đoán và vận hành, bảo trì robot từ xa, trong khi tầng bốn là khu vực đàm phán kinh doanh cao cấp.

Robot Mall khai trương cùng lúc với Hội nghị Robot Thế giới 2025, diễn ra ngày 8-12/8 ở Bắc Kinh. Theo Global Times, hơn 1.500 sản phẩm từ 200 công ty robot trên thế giới sẽ được trưng bày tại sự kiện.

Năm 2024, Trung Quốc đóng góp 2/3 số đơn đăng ký bằng sáng chế robot toàn cầu và sản xuất 556.000 robot công nghiệp, duy trì vị thế nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Thu Thảo (Theo Reuters, Global Times)