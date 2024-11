Thế trận để Việt Nam thành 'siêu cường' chuyển đổi xanh

Việt Nam có tiềm năng năng lượng tái tạo, cần đồng hành các ông lớn toàn cầu xây dựng lộ trình phù hợp, nắm bắt cơ hội thành siêu cường chuyển đổi xanh, theo lãnh đạo FPT.

Ông Tú nói thêm, bộ công cụ FPT AI Factory có thể thực hiện tỷ tỷ phép tính trên một giây. Tính sống tổng, FPT có thể cung cấp hơn 40 sản phẩm AI, mang hiệu quả to lớn với cả người dùng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Ví dụ có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí 50%, tăng năng suất lao động 67% và chăm sóc khách hàng 24/7 - những hiệu quả đầy thiết thực với mọi đối tượng.

Mở đầu, ông Tú cho biết, khi xã hội càng phát triển, con người nhu cầu dành thời gian học tập để phát triển bản thân, doanh nghiệp có nhu cầu phát triển để tăng doanh thu và các quốc gia có nhu cầu tăng năng lực cạnh tranh toàn cầu. Đó cũng là động lực để hệ sinh thái Made by FPT liên tục phát triển.

"FPT IS sẽ hợp lực sức mạnh cộng đồng công nghệ trong nước và hế giới, nhân rộng tăng trưởng dựa trên sáng tạo; tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm: ESG, data, bán dẫn", ông Tuấn Anh nhấn mạnh, được hàng nghìn khán giả vỗ tay hưởng ứng.

Khép lại phần trình bày, vị giám đốc FPT IS khẳng định công ty sẽ tiếp tục hiện thực hóa cam kết khai phá sức mạnh dữ liệu, đồng hành toàn diện cùng Chính phủ, doanh nghiệp trong lộ trình thúc đẩy đổi mới.

Ông Tuấn Anh liệt kê những lợi ích, thế mạnh của nền tảng VertZéro do FPT IS cung cấp. Ảnh: Quỳnh Trần

Giải pháp thứ hai là nền tảng quản lý trải nghiệm khách hàng ứng dụng AI - FPT CX Suite. Sáng kiến không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn của khách hàng, mà còn tạo ra những trải nghiệm cá nhân hóa, liền mạch và đáng nhớ. Ngoài quản trị dữ liệu khách hàng thông minh bằng AI, FPT CX Suite còn đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu khi sở hữu cả hai chứng chỉ ISO 27001 và PCI DSS.

Mặt khác, nền tảng còn giúp kết nối cơ sở dữ liệu của công an, triển khai số hóa và thực hiện hoàn tất các bước tiếp theo. Nhờ đó, giải pháp có thể giúp biến những dữ liệu này thành tài nguyên số cho quốc gia để ứng dụng trong tương lai khi cần thiết.

Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Sản phẩm cho biết FPT IS giới thiệu về các giải pháp, sản phẩm số của đơn vị. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong toàn bộ quá trình đó, ông Tuấn Anh liên tục nhấn mạnh dữ liệu tiếp tục là nguồn tài nguyên quan trọng. Để chứng minh cho nhận định này, Giám đốc FPT IS đưa ra loạt sản phẩm do chính công ty triển khai.

Nối tiếp chia sẻ của ông Vũ Anh Tú là phần trình bày về những công năng, ứng dụng của những sản phẩm, giải pháp cho tương lai bền vững. Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Sản phẩm cho biết FPT IS đóng vai trò chủ lực trong sản xuất các sản phẩm công nghệ cho tập đoàn. Để hiện thực hóa nhiệm vụ được giao, công ty không ngừng nghiên cứu, khảo sát thị trường và thử nghiệm các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm.

"Nhờ công nghệ này, nhất là AI tạo sinh, thị trường tác nhân AI đang phát huy tiềm lực vốn có, tỷ lệ phát triển bình quân mỗi năm là 31,68% cho đến năm 2033, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao phát triển kinh tế," ông Bách nói.

Theo ông Bách, AI mang lại đến 19.900 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới trong năm 2023. Các chuyên gia đánh giá Gen AI sẽ mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với toàn bộ công nghệ AI và dữ liệu khác.

Theo ông, ngân hàng có ba cách xây dựng hệ sinh thái: có sản phẩm thu hút người dùng, ví dụ sản phẩm liên quan thanh toán tài chính thu hút người dùng; thứ hai là thương hiệu, đây là ngành cần sự tin tưởng cao với người dùng. Nhiều đơn vị có hệ thống thanh toán riêng nhưng ngân hàng vẫn có vị trí. Thứ ba là bảo mật thông tin, bắt buộc phải đảm bảo an toàn dữ liệu của người dùng ở mức cao nhất.

Kế tiếp là sự tương tác. Ông Katsuki cho rằng làm sao thuyết phục những khách hàng sẵn có sử dụng hệ thống do chúng ta đưa ra là yếu tố quan trọng. Việc khách hàng tương tác với nền tảng sẽ giúp họ trở lại với doanh nghiệp thường xuyên nhất.

Là một nhà tư vấn, vị giám đốc người Nhật thừa nhận ông từng nói rất nhiều về hệ sinh thái. Một trong những yếu tố then chốt về dữ liệu khi nói về lĩnh vực này là uy tín hương hiệu và sản phẩm chất lượng để giới thiệu cho khách hàng.

Dẫu nhiều khó khăn, AI vẫn đang nở rộ trong nhiều lĩnh vực. Ông cho rằng tiềm năng ứng dụng AI hiện tại trong ngành bán lẻ rất lớn. Ngành khác là bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng. Đây là những vệt sáng rất rõ rệt về áp dụng AI. Điều này hiện nay phổ biến nhưng cách đây vài năm là một quyết sách lớn, thể hiện sự can đảm của lãnh đạo các đơn vị. Trong ngành sản xuất có thể dùng AI để quản lý chất lượng sản phẩm. Chuỗi cung ứng có thể dùng AI để quản lý tồn kho, dự báo kịch bản.

Đó cũng là lý do, FPT Retail đã hướng dẫn AI cho các dược sĩ để họ quản lý hàng tồn kho, phân loại hàng hóa hay gia tăng trải nghiệm khách hàng". "Ứng dụng và phát triển AI là công việc bắt buộc phải làm", ông Khôi nhấn mạnh.

Khi được ông Hoàng Việt Anh hỏi về những trải nghiệm với AI, ông Phạm Đăng Khôi cho biết cảm thấy may mắn vì làm trong ngày bán lẻ, nên được chứng kiến nhiều trường hợp thú vị để áp dụng AI. Ông Khôi chia sẻ, FPT Retail đã ứng dụng AI từ khá sớm, các nhân viên từng có chút tự hào về điều này. Tuy nhiên, giờ đây AI rất phổ thông, đến "con cái chúng ta còn dùng ChatGPT giải bài tập, thì mình không phát triển và cải tiến với ứng dụng AI thì sẽ 'chết'", ông hài hước nói.

Techday 2024 là sự kiện thường niên của FPT, diễn ra vào ngày 13-14/11 tại TP HCM, dự kiến đón tổng 10.000 người. Qua hai ngày, chương trình mang đến ba phiên hội thảo: Experience Now (Trải nghiệm ngay bây giờ) - Transform Now (Chuyển đổi ngay bây giờ) - Sustain Now (Duy trì ngay bây giờ), trình bày bởi 30 lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Mỗi năm FPT Techday sẽ chọn một chủ đề nhằm thể hiện sứ mệnh "công nghệ vị nhân sinh". Năm nay, đơn vị chọn thông điệp "Future Now - Tương lai ở đây", nhấn mạnh về tầm nhìn công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ để phụng sự và nâng tầm cuộc sống. Thông điệp này còn thể hiện cuộc bứt phá với chiến lược gắn liền 5 trụ cột: AI - Bán - Xe - Số - Xanh (viết tắt của trí tuệ nhân tạo - AI, bán dẫn, công nghệ ôtô, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh).

Song song với các phiên hội thảo, không gian triển lãm quy mô 5.000 m2 có 25 gian hàng, chia thành 6 khu vực, trình diễn những bước tiến công nghệ ở 5 lĩnh vực kể trên.