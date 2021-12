"The Time of Our Lives" - Il Divo hát cùng Toni Braxton - là một trong những ca khúc hay nhất lịch sử World Cup.

Ngày 19/12, người hâm mộ thế giới buồn bã khi hay tin Carlos Marín - thành viên nhóm nhạc đa quốc tịch Il Divo - qua đời. Trên Twitter, nhiều người trích lại các câu hát trong ca khúc nổi tiếng của nhóm - The Time of Our Lives, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc trên sân khấu của cố danh ca. Tài khoản Alain Picon viết: "15 năm đã trôi qua, The Time of Our Lives vẫn là một trong những bài hát World Cup hay nhất. Yên nghỉ nhé, Carlos Marín".

'The Time of Our Lives' - thanh âm đẹp trong sự nghiệp Il Divo Bài hát "The Time of Our Lives". Video: Youtube Il Divo

Năm 2006, Carlos Marín 38 tuổi, là thành viên ban nhạc có đĩa hát bán chạy nhất thế giới, được ban tổ chức World Cup mời hát ở lễ khai mạc cùng Toni Braxton. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khi ấy kỳ vọng nhạc phẩm The Time of Our Lives sẽ truyền tải thông điệp "kết tình bằng hữu", đồng thời khơi gợi những tình cảm đặc biệt mà hàng tỷ người hâm mộ dành cho môn thể thao vua.

Khác đa số ca khúc cổ vũ bóng đá, The Time of Our Lives không không chứa đựng sự máu lửa, sôi sục mà giàu chất tự sự. Nhạc phẩm do Jörgen Elofsson viết bằng tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Hai ngôn ngữ khác biệt hòa quyện qua cách hát ăn ý, chia bè của Il Divo và Toni Braxton.

Carlos Marín (thứ hai từ trái sang) bên Toni Braxton (giữa) và các thành viên Il Divo năm 2006. Ảnh: Sony

"There was a dream

Long time ago

There was a dream

Destined to grow

Hacerse pasion

Con fuego abrazar

El deseo de dar sin fin

El deseo de ganar"

"Có một ước mơ

Từ lâu lắm rồi

Có một giấc mơ

Với sứ mệnh lớn lao

Giữ vững niềm đam mê

Với ngọn lửa khát khao

Cuối cùng cũng đạt được

Chiến thắng khao khát bấy lâu"

Ca từ bài hát đơn giản, mộc mạc nhưng chân thành, chạm đến trái tim người nghe. Trên Youtube, tài khoản Naikoa bình luận: "Nhạc phẩm gợi tả nỗi đau và vinh quang trong những trận cầu đỉnh cao, tựa như một khúc sử thi, ca ngợi sự hy sinh, tinh thần thể thao cao thượng và đam mê cháy bỏng cho một giấc mơ chung của nhân loại".

"And, it feels like we're having

The time of our lives

Let's light the fire, find the flame

Let's come together as one in the same'

Cause it feels like we're having

The time of our lives

We'll find the glory in the game

All that we are, for all that we are

For the time of our lives"

"Và ta đang tận hưởng trọn vẹn

Khoảnh khắc cuộc đời mình

Thổi bùng ngọn lửa, xóa nhòa nỗi đau

Hãy cùng hòa chung nhịp đập

Bởi chúng ta đang tận hưởng

Khoảnh khắc cuộc đời mình

Tất cả niềm vinh quang trong cuộc đua này

Là dành cho chúng ta, tất cả chúng ta

Cho khoảnh khắc trong cuộc đời ta"

Vượt trên ý nghĩa một ca khúc cổ vũ bóng đá, The Time of Our Lives truyền tải thông điệp mạnh mẽ về hòa bình và đoàn kết. Lối hát của Il Divo và Toni Braxton giao thoa giữa nhạc nhẹ và phong cách opera, tạo nên giai điệu bay bổng, tươi sáng như một khúc thánh ca. Ngoài âm nhạc, khán giả khắp thế giới khi ấy còn bị chinh phục bởi phong cách trình diễn lịch lãm của bốn ca sĩ Il Divo. Hình ảnh họ mặc vest, đứng hát trên sân vận động ở Đức, ánh mắt say mê, ghi dấu trong lòng người hâm mộ.

Hà Thu