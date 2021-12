Danh ca nhóm Il Divo qua đời

AnhCarlos Marín - 53 tuổi, nổi danh với bản hit "Unbreak my heart" cùng nhóm Il Divo - qua đời sau khi được cấp cứu tại bệnh viện ở Manchester.

Theo Guardian, ngày 19/12, các thành viên khác của nhóm nhạc gồm David Miller, Sébastien Izambard và Urs Bühler viết trên Twitter: "Chúng tôi thật đau buồn khi thông báo người bạn, người đồng đội Carlos Marín đã mất. Anh ấy sẽ luôn được gia đình, bạn bè và người hâm mộ tưởng nhớ. 17 năm qua, bốn người chúng tôi đã trải qua một chặng đường tuyệt vời cùng Il Divo. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến người bạn tốt của mình".

Ca sĩ Carlos Marín. Ảnh: EPA

Tháng 12, Carlos Marín đến Anh lưu diễn cùng Il Divo. Tuy nhiên, nhóm phải hủy tour khi anh nhập viện hôm 16/12 vì bị ốm. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ. Nguồn tin thân cận của nhóm nhạc cho biết Marín được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một số nguồn tin khác tại Anh như Independent, Mirror cho biết nam ca sĩ mắc Covid-19 trước khi qua đời.

Carlos Marín Menchero sinh năm 1968 tại thành phố Rüsselsheim, Đức nhưng lớn lên tại Madrid, Tây Ban Nha. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp từ nhỏ và có album đầu tay năm tám tuổi. Đến khi 20 tuổi, Marín đã trở thành ngôi sao ca nhạc trên truyền hình Tây Ban Nha.

Tháng 12/2003, Carlos Marín gia nhập nhóm Il Divo cùng Urs Bühler (Thụy Sĩ), Sébastien Izambard (Pháp) và David Miller (Mỹ), theo đuổi dòng nhạc cổ điển giao thoa. Nhóm hát bằng tiếng Anh, Italy, Tây Ban Nha, Pháp. Single đầu tiên của họ là ca khúc Unbreak my heart, phiên bản tiếng Tây Ban Nha, chinh phục hàng triệu người yêu nhạc. Nếu ca khúc gốc đưa tên tuổi của Toni Braxton bước lên đài vinh quang tại giải Grammy 1997 thì phiên bản tiếng Tây Ban Nha đưa tên tuổi Il Divo vang danh khắp thế giới và trở nên quen thuộc với giới yêu nhạc.

Il Divo hát Unbreak My Heart. Video: Il Divo Youtube

Album đầu tay của họ thành công về mặt thương mại, bán hơn 5 triệu bản. Tour lưu diễn đầu tiên qua 69 thành phố thuộc 18 quốc gia cũng "cháy" vé. Năm 2011, Il Divo nhận giải "Nhóm nhạc của thập kỷ" tại Classic Brit Awards. Tính đến nay, nhóm bán hơn 30 triệu bản thu và là một trong những tên tuổi lớn nhất của dòng nhạc giao hưởng.

Trong 17 năm hoạt động, Il Divo phát hành 10 album, giới thiệu đến công chúng yêu nhạc nhiều bản hit như The Time of Our Lives (ca khúc chủ đề World Cup 2006), My Way...

Năm 2010, nhóm đến Việt Nam biểu diễn trong chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt, giao lưu với các người đẹp Mai Phương Thúy, Đoan Trang, Phương Vy... Khi đó, một thành viên nhóm nói: "Chúng tôi được xem là nhóm nhạc Liên hiệp quốc, đến từ các đất nước khác nhau, có nền văn hóa khác nhau. Cách để phối hợp ăn ý là chúng tôi bước vào studio và hát".

'The Time of Our Lives' - nhóm Il Divo và Tony Braxton Nhóm Il Divo và Tony Braxton hát "The Time of Our Lives". Video: Il Divo Youtube

Carlos Marín hẹn hò giọng ca Pháp Geraldine Larrosa đầu thập niên 1990. Hai người làm đám cưới năm 2006 ở California (Mỹ) nhưng ly dị ba năm sau đó.

Đạt Phan