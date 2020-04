Năm cô gái đam mê chinh phục đường chạy

Giải chạy ảo V-Race của VnExpress mang thông điệp "I’m Safe, Fear off - run on" ra mắt trong thời điểm nhiều giải lớn, nhỏ trong nước phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Dự án nhằm thúc đẩy thói quen tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy bộ. Vận động viên đăng ký tham gia tại đây để nhận nhiều phần quà có giá trị từ Ban tổ chức. Ngoài ra, người yêu chạy bộ còn có thể tìm hiểu, đăng ký ba giải do Báo VnExpress tổ chức tại Hà Nội, Huế và Quy Nhơn. Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 sẽ diễn ra ngày 7/6 tại Quy Nhơn, Bình Định. Giải Hanoi Midnight sẽ diễn ra đêm 22 đến rạng sáng 23/8 tại Hà Nội. VnExpress Marathon Huế dự kiến diễn ra ngày 6/9.