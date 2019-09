Giới chuyên môn ngạc nhiên vì Koepka thua McIlroy

Nhiều chuyên gia làng golf tỏ ra bất ngờ trước kết quả bình chọn Golfer hay nhất mùa được PGA Tour công bố hôm 11/9.

"Tôi yêu quý Rory nhưng kết quả này thật lố bịch", ký giả của tờ Washington Post, John Feinstein bày tỏ trên Twitter sau khi biết chiến thắng thuộc về McIlroy chứ không phải Koepka. "Tôi vừa viết xong cuốn sách The First Major và không nghĩ bản thân thiếu kiến thức tới mức không nhận ra Brooks xứng đáng đoạt giải năm nay".

Giám đốc thể thao của đài CBS, Bob Pompeani cũng đồng quan điểm: "Rory đã trở thành Golfer hay nhất PGA Tour. Tôi không có vấn đề gì với anh ấy. Nhưng Brooks Koepka bị bỏ qua ư? Đó là người đã nằm trong top 4 của cả bốn sự kiện major".

Số một thế giới Koepka (phải) thất bại trước McIlroy dù có cùng ba danh hiệu như đồng nghiệp và chơi tốt hơn hẳn ở các giải major. Ảnh: PGA Tour.

Mùa giải vừa qua, Koepka vô địch PGA Championship, á quân ở cả The Masters và US Open, đồng thời xếp T4 The Open. Anh là golfer có thành tích tốt nhất ở hệ thống bốn sự kiện major. Trong khi đó, McIlroy chỉ cán đích trong top 10 ở PGA Championship và US Open, xếp T21 The Masters và bị cắt loại ở The Open.

Phóng viên kỳ cựu của tờ Telegraph, James Corrigan cho rằng thể thức bình chọn của PGA Tour đang bộc lộ vấn đề. "McIlroy đoạt giải và đó tất nhiên không phải là lỗi của anh ấy", Corrigan tweet. "Nhưng thật nực cười khi anh ấy giành chiến thắng trước Brooks Koepka. Nếu họ tiến hành một cuộc trao đổi, tôi tin Rory sẽ đồng ý đổi lấy mùa giải của Brooks mà không cần suy nghĩ. PGA Tour đang có những lá phiếu thiên về cảm tính".

Cuộc bình chọn Golfer hay nhất năm của PGA Tour do các golfer chơi ít nhất 15 giải trong mùa bỏ phiếu. Thông thường, người chơi tốt nhất ở các sự kiện major sẽ chiến thắng. Ngoài ra, trong 28 năm qua, người thắng giải Golfer hay nhất năm của PGA of America sau đó đều trở thành chủ nhân danh hiệu tương tự của PGA Tour. Koepka trở thành ngoại lệ đầu tiên kể từ năm 1991.

Trong bài bình luận trên Golf Channel, ký giả Rex Hoggard dẫn lại sự kiện Tiger Woods thua Padraig Harrington ở cuộc bình chọn năm 2008 để bênh vực Koepka. Mùa giải đó, "Siêu hổ" đoạt sáu danh hiệu, gồm US Open, nhưng vẫn không được đánh giá cao bằng hai major của Harrington. "Tiger thừa nhận đã bỏ phiếu cho Harrington vì đồng nghiệp chơi tốt hơn ở các giải major", Hoggard tiết lộ.

Nhân Đạt