McIlroy là Golfer hay nhất năm của PGA Tour

Rory McIlroy vượt qua số một thế giới Brooks Koepka để lần thứ ba đoạt giải thưởng cá nhân cao quý của PGA Tour.

"Tôi rất vinh dự và còn gì tự hào hơn khi đoạt được danh hiệu cao quý này. Điều đó chứng thực cho các mục tiêu mà tôi đã đề ra từ đầu mùa giải", McIlroy nói sau khi nhận giải.

Cuộc bình chọn Golfer hay nhất năm do các đấu thủ thành viên PGA Tour - những người đánh ít nhất 15 giải trong cuộc đua FedEx Cup - thực hiện dưới hình thức bỏ phiếu đối với bốn ứng cử viên gồm Brooks Koepka, Rory McIlroy, Xander Schauffele và Matt Kuchar. Koepka ban đầu được dự báo gần như cầm chắc phần thắng. Nhưng kết quả bình chọn cho thấy các lá phiếu thiên về thành tích và phong độ ổn định của McIlroy, thay vì chiến tích của Koepka ở các đấu trường lớn.

Rory McIlroy được tôn vinh nhờ phong độ ổn định trong suốt mùa giải PGA Tour 2018-2019. Ảnh: PGA Tour.

Đặc phái viên PGA Tour, Jay Monahan cho biết: "Thay mặt PGA Tour, tôi chúc mừng Rory McIlroy được bình chọn là Golfer hay nhất năm 2019. Mùa giải của Rory là hình mẫu cho phong độ ổn định và được minh chứng bằng các thắng lợi đột phá cùng chiếc cúp FedEx ở Atlanta".

Mùa giải vừa qua, McIlroy đạt 14 lần cán đích trong top 10 ở 19 giải đấu, trong đó có ba chức vô địch ở RBC Canadian Open, The Players Championship và Tour Championship. Lần thứ ba trong sự nghiệp, ngôi sao người Bắc Ireland trở thành chủ nhân của giải thưởng Byron Nelson dành cho golfer có số gậy trung bình tốt nhất trong một vòng đấu. Số gậy dưới chuẩn đạt được mỗi vòng ở mức 2,551 (gậy) của anh thuộc hàng tốt nhất, nếu không xét tới Tiger Woods, trong lịch sử của khía cạnh thống kê kỹ thuật này.

Trong cuộc bình chọn Golfer hay nhất năm, chính McIlroy cũng nghĩ Koepka là người thắng cuộc. Sau khi đoạt cú đúp vô địch Tour Championship và FedEx Cup, golfer Bắc Ireland nhận định: "Brooks đã có mùa giải tuyệt vời. Anh ấy đoạt thêm major, có thêm ba cúp và là người có nhiều khả năng nhất để thắng danh hiệu cá nhân ấy".

Về thành tích ở bộ tứ major, số 1 thế giới Koepka trội hơn McIlroy, với danh hiệu major thứ tư trong sự nghiệp tại PGA Championship hồi tháng Năm, á quân ở The Masters lẫn U.S Open và thuộc nhóm chia sẻ vị trí thứ tư tại The Open Championship. Ngược lại, McIlroy chỉ có hai lần cán đích trong top 10 chung cuộc tại cùng đấu trường và bị cắt loại ở The Open Championship. Koepka còn đăng quang ở WGC-FedEx St. Jude Invitational và C.J. Cup, chín lần nằm trong top 10 chung cuộc, dẫn đầu về tiền thưởng giải và ở vị trí thứ tư về điểm số trung bình mỗi vòng. Bảng thành tích ấn tượng đó giúp anh đoạt danh hiệu Golfer hay nhất năm của Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Mỹ (PGA of America).

Đây là lần đầu tiên trong 28 năm qua, Golfer hay nhất năm theo bình chọn của PGA of America không trở thành chủ nhân danh hiệu tương tự của PGA Tour. Trước đó, Corey Pavin và Fred Couples, Nick Faldo và Wayne Levi cùng chia sẻ hai danh hiệu này lần lượt vào năm 1990 và 1991.

Quốc Huy (theo Golf Digest)