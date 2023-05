'The Super Mario Bros. Movie' vượt mốc 1 tỷ USD

"The Super Mario Bros. Movie" trở thành bộ phim đầu tiên của năm vượt mốc 1 tỷ USD.

Theo NBC Universal, phiên bản điện ảnh lấy cảm hứng từ nhân vật trò chơi điện tử Mario của hãng Nitendo là phim hoạt hình thứ 10 đạt được con số doanh thu này. Thành tích giúp tác phẩm đánh bại Despicable Me 2 và Minions: The Rise Of Gru trên thị trường toàn cầu, vào nhóm "10 phim hoạt hình doanh thu cao nhất mọi thời".

The Super Mario Bros. Movie trailer Trailer "The Super Mario Bros. Movie". Video: CGV

The Super Mario Bros. Movie đã phá vỡ nhiều kỷ lục khi đứng đầu phòng vé toàn cầu chỉ 26 ngày sau khi được phát hành. Phim đạt doanh thu mở màn cao nhất (377 triệu USD) cho một bộ phim hoạt hình. Đây cũng là phim thứ tư đạt thành tích 1 tỷ USD kể từ khi dịch Covid-19 bùng nổ, bên cạnh Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick và Avatar: The Way of Water.

Tác phẩm do Aaron Horvath và Michael Jelenic đạo diễn, xoay quanh anh em Mario và Luigi, những người gặp khó khăn khi quyết định mở công ty sửa ống nước riêng tại Brooklyn (Mỹ). Một lần, khi đang tìm cách sửa hệ thống cống ngầm của thành phố, họ bị hút vào một chiếc ống bí ẩn, dẫn đến vùng đất màu nhiệm.

Chris Pratt và Anya-Taylor Joy lần lượt đảm nhận lồng tiếng cho Mario và công chúa Peach. Là người hâm mộ của thương hiệu, Pratt cho biết rất xúc động, đăng ký tham gia dự án ngay từ khi chưa đọc kịch bản. "Tôi đã khóc vì tự hào. Phim hài hước, đẹp mắt, xúc động và gợi cho tôi nhớ lại rất nhiều cảm xúc của tuổi thơ", tài tử nói với VnExpress.

Họa Mi (theo People)