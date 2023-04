Chris Pratt khóc khi xem 'The Super Mario Bros. Movie'

Trả lời VnExpress, Chris Pratt nói đã khóc khi lần đầu xem "The Super Mario Bros. Movie", phim anh lồng tiếng vai chính.

The Super Mario Bros. Movie dẫn đầu phòng vé tuần công chiếu với 377 triệu USD, lập kỷ lục doanh thu mở màn ở Bắc Mỹ. Trả lời qua email dịp dự án chiếu ở Việt Nam, Chris Pratt cho biết: "Tôi đã khóc vì tự hào. Phim hài hước, đẹp mắt, xúc động và gợi cho tôi nhớ lại rất nhiều cảm xúc của tuổi thơ. Tôi thực sự thích những phân cảnh mở màn. Bạn sẽ thấy mẩu quảng cáo Mario và Luigi đã dành khoản tiết kiệm cả đời mình để mở doanh nghiệp sửa ống nước".

Chris Pratt (trái) lồng tiếng nhân vật Mario. Ảnh: CGV

Tài tử Chris Pratt lồng tiếng Mario trong phim hoạt hình mới dựa trên trò chơi điện tử nổi tiếng. Là người hâm mộ của thương hiệu, anh cho biết đăng ký tham gia dự án ngay từ khi chưa đọc kịch bản.

"Năm chín tuổi, tôi được bố mua cho chiếc Nintendo Entertainment System đầu tiên. Trước đó, tôi cũng từng chơi trên máy arcade (máy chơi game theo lượt bằng xu) tại một tiệm giặt khô ở gần nhà mình. Tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi những trò chơi đó. 25 xu là một khoản tiền lớn đối với tôi vì lúc đó gia đình rất khó khăn, nhưng mỗi khi dành dụm đủ tôi lại lao đi chơi Mario ngay lập tức", Pratt nói.

Tài tử cho rằng bản thân và nhân vật trong phim có nhiều tính cách tương đồng, đều khéo tay và luôn nỗ lực hết mình để gây ấn tượng với bố. Cả hai luôn muốn thoát khỏi vùng an toàn để theo đuổi giấc mơ có phần viển vông. Hơn 20 năm trước, Pratt từng quyết định theo đuổi nghề diễn viên dù bị nhiều người chế giễu. Chris Pratt cũng có một em trai, giống mối quan hệ giữa Mario và Luigi.

Điều diễn viên thích nhất ở Mario là tính cách kiên trì, không ngại khó khăn. "Ai có thể ghét một chàng trai không bao giờ chịu bỏ cuộc cơ chứ? Và tình yêu cũng như lòng trung thành dành cho em trai, mơ ước được làm bố cảm thấy hài lòng, mong muốn có thể làm được nhiều điều có ý nghĩa lớn lao... Tất cả nét tính cách đó đã khiến tôi dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật này", Pratt nói thêm.

The Super Mario Bros. Movie do hãng Nintendo và các hãng phim llumination, Universal hợp tác thực hiện. Shigeru Miyamoto - "cha đẻ" của loạt trò chơi điện tử - tham gia sản xuất. Aaron Horvath và Michael Jelenic - đứng sau thành công của Teen Titans Go! - đạo diễn. Kịch bản do Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part) đảm nhận.

The Super Mario Bros. Movie trailer Trailer "The Super Mario Bros. Movie". Video: CGV

Phim xoay quanh anh em Mario và Luigi, những người gặp khó khăn khi quyết định mở công ty sửa ống nước riêng tại Brooklyn (Mỹ). Một lần, khi đang tìm cách sửa hệ thống cống ngầm của thành phố, họ bị hút vào một chiếc ống bí ẩn, dẫn đến vùng đất màu nhiệm. Mario lạc đến Vương quốc Nấm, nơi anh gặp người bạn mới Toad và công chúa Peach. Trong khi đó, Luigi bị đưa đến Vùng đất Bóng tối, nơi vua rùa quái ác Bowser trị vì. Mario đồng ý lên đường cùng công chúa tìm cách chống lại kẻ thù và cứu em trai.

Chris Pratt sinh năm 1979, là diễn viên nổi tiếng khi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel và loạt phim Jurassic World. Tài tử từng có hôn nhân chín năm với diễn viên Anna Faris. Họ ly thân năm 2017 và hoàn tất thủ tục ly dị năm 2018. Sau khi chia tay, hai người chia sẻ quyền nuôi con trai. Giữa năm 2018, anh hẹn hò Katherine Schwarzenegger, con gái "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger. Họ kết hôn năm 2019 và có một con gái.

Đạt Phan