Bên cạnh sự độc đáo về mặt thiết kế, địa hình giật cấp còn thể hiện giá trị thương mại rõ rệt khi giúp mỗi căn villa tại đây sở hữu đặc quyền về tầm nhìn, từ đó gia tăng cơ hội kinh doanh. Nhìn ra thế giới, tầm nhìn đẹp luôn được giới chuyên gia đánh giá như là một yếu tố quan trọng hàng đầu thu hút du khách, giúp đa dạng công năng vừa có thể kinh doanh lưu trú, vừa có thể kinh doanh dịch vụ và F&B...

Những không gian sống hướng biển luôn có một sức thu hút lớn, đặc biệt là với tầng lớp siêu giàu. Theo bài viết trên The New York Times, một khảo sát được thực hiện trên 48 triệu người Anh cho thấy những người sống gần biển thường có sức khỏe tốt hơn. Hay tờ The Guardian cũng nhấn mạnh, nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng các "không gian xanh" bên biển có tác động tích cực đến sức khỏe con người. Các chuyên gia nhận định, bất động sản hướng biển cũng là lựa chọn hấp dẫn của giới đầu tư toàn thế giới. Báo cáo của Knight Frank công bố vào cuối năm 2020 cho thấy, bất động sản hướng thủy trên toàn cầu có giá cao hơn trung bình 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng xây dựng. Thậm chí có nơi giá trị cộng thêm từ tầm nhìn đối với bất động sản hạng sang có thể lên đến 89%. Cụ thể, giá trị của tầm nhìn hướng thủy lần lượt là vịnh (mức giá trị gia tăng 59,1%), biển (58,5%), sông (36,8%) và hồ (32,7%).

"Phân khúc nhà ở hướng thủy thuộc nhóm có thanh khoản tốt nhất trong các loại hình bất động sản. Ở những thị trường ảm đạm, bất động sản ven sông, hồ, biển vẫn giữ được giá cao nhờ vị trí đặc biệt và khả năng sinh lời cao trong tương lai", ông Liam Bailey - Giám đốc bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank chia sẻ.