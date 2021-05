The Rock hát tặng fan nhí mắc ung thư

Diễn viên The Rock hát tặng cô bé bốn tuổi Indy Llew Jones, đang chiến đấu với hội chứng Down và bệnh ung thư.

Ngày 2/5, sinh nhật tuổi 49 của The Rock, tài tử đăng video hát You're Welcome trong phim hoạt hình Moana do anh lồng tiếng để tặng cô bé. "Bây giờ là 1h sáng và tôi vừa được xem đoạn video về một bé gái đặc biệt. Indy Llew Jones, hãy mạnh mẽ và tiếp tục hát nhé", diễn viên viết trên Instagram.

The Rock hát tặng fan ung thư The Rock hát tặng fan ung thư. Video: The Rock Instagram.

The Rock cũng chia sẻ video Indy Llew Jones ngồi xem phim Moana và ngân nga ca khúc How Far I'll Go trong phim. Bà Terah Jones - mẹ bé - cảm ơn diễn viên và cho biết Indy luôn yêu cầu bố mẹ hát các ca khúc trong phim để ru cô ngủ.

Indy Llew Jones sống tại thành phố Salt Lake, mắc hội chứng Down bẩm sinh và hội chứng rối loạn sinh tủy khi một tuổi. Năm 2019, bác sĩ chẩn đoán Indy mắc ung thư máu.

Fan nhí mắc ung thư của The Rock The Rock chia sẻ video Indy Llew Jones hát theo nhạc phim "Moana". Video: The Rock Instagram.

Dwayne Johnson sinh năm 1972, là cựu đô vật chuyên nghiệp Mỹ với biệt danh The Rock. Diễn viên nổi tiếng qua các phim The Game Plan (2007), Race to Witch Mountain (2009), Tooth Fairy (2010)... The Rock đặc biệt được yêu mến nhờ nhân vật Luke Hobbs trong series phim Fast and Furious. Dù là diễn viên tay ngang, anh kiếm tiền giỏi nhất tại Hollywood nhiều năm liền, theo Forbes.

Phương Mai (theo Eonline)