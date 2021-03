'The Queen's Gambit' có bản nhạc kịch

Bộ phim về cờ vua "The Queen's Gambit" sẽ được chuyển thể thành nhạc kịch sau khi được khán giả và giới phê bình đón nhận tích cực.

Ngày 8/3, nguồn tin của Variety cho biết công ty Level Forward đã mua thành công bản quyền tiểu thuyết The Queen’s Gambit của nhà văn Walter Tevis để chuyển thể sang dạng nhạc kịch. Trước đó, tiểu thuyết The Man Who Fell to Earth của Tevis cũng từng có bản nhạc kịch và được nhiều khán giả đón nhận tại Mỹ.

'The Queen's Gambit' - phim về thiên tài cờ vua Trailer "The Queen's Gambit". Video: Netflix.

Adrienne Becker - CEO Level Forward - cho biết: "Chúng tôi vinh dự khi nắm trong tay quyền chuyển thể tác phẩm. Khán giả có sẵn sự đồng cảm với câu chuyện sau thành công của bộ phim và chúng tôi mong tiếp tục phát triển nó hay hơn nữa". Công ty hiện chưa công bố êkíp sản xuất và dàn diễn viên cho vở kịch.

Nguyên tác The Queen’s Gambit xoay quanh cô bé mồ côi Beth Harmon có tài năng trời phú về cờ vua. Tác phẩm cũng khai thác hành trình vượt qua thói nghiện ngập và những định kiến giới của cô trong làng kỳ thủ. Năm 2020, tiểu thuyết được chuyển thể thành phim do Anya Taylor-Joy đóng chính. Phim phá kỷ lục lượt xem trên hệ thống chiếu trực tuyến Netflix và đoạt hai giải Quả Cầu Vàng hạng mục "Limited Series hay nhất" và "Nữ diễn viên xuất sắc".

Phương Mai (theo Variety)