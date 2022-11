Kế hoạch độc lập tuổi già của tôi được xây dựng thông qua các yếu tố tài chính, sức khỏe, phát triển bản thân. Để tự do, trước hết ta phải an toàn, không phải mang hết tiền đi đầu tư vì có rất nhiều rủi ro sau đó. Theo tôi, việc sắp xếp tiền và danh mục tài sản đúng cách vẫn luôn khiến bản thân an tâm tài chính.

Vào mỗi thời điểm, yêu cầu chất lượng cuộc sống khác nhau nên số tiền cần có trong quỹ cũng sẽ thay đổi. Hiện tại, tôi đã thiết lập các quỹ này nên thực sự yên tâm và khi đứng trước các rủi ro có thể xảy ra, tôi đã làm những điều cần thiết.

Bên cạnh vấn đề tài chính, tôi nghĩ sức khỏe thực sự quan trọng để hiện thực hóa tuổi già độc lập. Sau khi có sức khỏe, tài chính cho những điều cơ bản, chúng ta chỉ cần thiết lập các mục tiêu trải nghiệm để đón nhận tự do tuổi già. Sự tự do không chỉ ở bên ngoài, trước hết phải ở trong chính mỗi chúng ta. Tôi ý thức mình cần yêu thương và dành thời gian cho bản thân, từ đó có đủ sức khỏe thể chất, tinh thần để quan tâm và yêu thương người khác.

Trước đây, khi mới bắt đầu công việc kinh doanh, tôi ít dành thời gian cho sức khỏe thể chất. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua, tôi biết cơ thể mình đã làm việc vất vả và xứng đáng được chăm sóc. Tôi dành thời gian cho bơi lội, đánh bóng bàn, tập thể dục để khỏe mạnh và vui vẻ. Ngoài ra, tôi còn đọc sách, thư giãn và tỉnh thức cho chính mình để yêu bản thân và yêu đời hơn.

Tôi nhận thấy mỗi cá nhân nên ý thức cao về bản thân, tự do tài chính và có sự chuẩn bị từ bây giờ để tự chủ, tự do và yêu đời hơn trong thời gian sắp tới. Do đó, dự định 15-20 năm tới, tôi vẫn sẽ hăng say làm công việc huấn luyện và có thời gian trải nghiệm thế giới nhiều hơn.