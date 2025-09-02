Thế hệ iPhone 8 thành điện thoại 'cổ điển'

Apple bổ sung phiên bản iPhone 8 và 8 Plus vào danh mục điện thoại cổ điển, trong bối cảnh thế hệ iPhone 17 sắp ra mắt.

Danh sách iPhone "vintage" (cổ điển) của Apple được cập nhật ngày 1/9, có thêm iPhone 8 với các phiên bản bộ nhớ 64, 128, 256 GB cùng iPhone 8 Plus bản 64 và 256 GB. Riêng bản Produce(RED) của model này đã vào danh sách từ cuối năm ngoái cùng với iPhone XS Max và iPhone 6s Plus.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Ảnh:The Verge

Thông thường, danh sách cổ điển của Apple sẽ liệt kê sản phẩm đã ngừng sản xuất cách đây hơn 5 năm nhưng chưa đến 7 năm, còn danh sách thiết bị lỗi thời là trên 7 năm. Việc đưa vào diện cổ điển đánh dấu sự kết thúc hỗ trợ chính thức, đồng nghĩa sẽ không còn nhận các bản cập nhật sau này. Apple không còn bán, nhưng người dùng vẫn có thể sửa chữa điện thoại nếu có sẵn linh kiện thay thế.

iPhone 6s Plus từng là ngoại lệ, khi có tuổi đời đã 9 năm mới trở thành "cổ điển" cuối 2024. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 8 và 8 Plus đã được hỗ trợ 8 năm trước khi có tên trong danh sách.

iPhone 8 và 8 Plus ra mắt tháng 9/2017, có màn hình 4,7 inch (720 x 1.280 pixel) và 5,5 inch (1.080 x 1.920 pixel) tương ứng, dùng tấm nền Retina với công nghệ True Tone Display. Máy có thiết kế tương tự model iPhone 7 và 7 Plus trước đó, nhưng dùng mặt lưng bằng kính thay cho nhôm. Apple ngừng bán hai phiên bản này từ năm 2020.

Cùng với dòng iPhone 8, Apple còn bổ sung ba mẫu laptop gồm MacBook Air 11 inch (2015), MacBook Pro 13 inch và MacBook Pro 15 inch (2017) vào danh sách lỗi thời.

Thế hệ iPhone 17 dự kiến được Apple công bố ngày 9/9. Hai phiên bản iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế, trở lại sử dụng vỏ nhôm. Cụm camera vuông mở rộng thành hình chữ nhật choán hết bề ngang, tương tự Google Pixel 9 Pro. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc. Máy sẽ có chip xử lý A19 Pro, RAM tăng lên 12 GB, ống tele 48 megapixel. Camera trước tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ trước.

Trong khi đó, phiên bản iPhone 17 Air có thể là mẫu iPhone mỏng nhẹ nhất của Apple. Máy sẽ thay thế dòng Plus với màn hình 6,6 inch và chỉ có một camera sau. Việt Nam có thể nằm trong danh sách bán iPhone 17 đợt đầu cùng các thị trường lớn như Mỹ, Singapore vào ngày 19/9.

Bảo Lâm