iPhone XS Max và 6s Plus thành điện thoại 'cổ điển'

Apple bổ sung iPhone XS Max và iPhone 6s Plus vào danh mục thiết bị cổ điển, dù cả hai có thời gian ra mắt xa nhau.

Trong số sản phẩm Apple vừa cập nhật, iPhone XS Max ra năm 2018 và iPhone 6s Plus năm 2015 là hai thiết bị thuộc danh mục cổ điển. Điều này đánh dấu sự kết thúc hỗ trợ chính thức, đồng nghĩa với việc chúng sẽ không còn nhận được các bản cập nhật sau này.

Danh sách iPhone cổ điển của Apple.

Thông thường, danh sách cổ điển của Apple sẽ liệt kê sản phẩm đã ngừng sản xuất cách đây hơn 5 năm nhưng chưa đến 7 năm, còn thiết bị lỗi thời là trên 7 năm. Apple không còn bán những thiết bị này nữa, nhưng người dùng vẫn có thể sửa chữa chúng nếu có sẵn linh kiện thay thế. iPhone 6s Plus là ngoại lệ, khi có tuổi đời đã 9 năm.

Khi mới ra mắt, iPhone XS Max và 6s Plus đều là những thiết bị có kích thước màn hình lớn nhất nếu so với các đời iPhone trước chúng. iPhone 6s Plus là 5,5 inch, còn XS Max là màn hình Super Retina OLED 6,5 inch.

iPhone 6s Plus với tính năng cảm ứng lực 3D Touch. Ảnh: The Verge

Bên cạnh đó, cả hai cũng có những cái "đầu tiên" khác. Apple lần đầu đưa 3D Touch, cho phép màn hình phát hiện mức độ áp lực cho các lệnh khác nhau, lên iPhone 6s và 6s Plus. Thiết bị này cũng được cải thiện hệ thống camera với tính năng ổn định hình ảnh quang học, mang đến ảnh và video đẹp hơn. Trong khi đó, iPhone XS Max có mặt của Face ID được cải tiến từ iPhone X và có bộ xử lý A12 Bionic mạnh mẽ.

Ngoài bộ đôi iPhone XS Max và 6s Plus, đồng hồ Watch Series 2 cũng được Apple vào danh sách lỗi thời. Ra mắt vào năm 2016, smartwatch này từng nhận sự quan tâm của người dùng vì khả năng chống nước và tích hợp GPS.

Bảo Lâm