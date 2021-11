‘The Harder They Fall’: Những tay súng da màu viễn Tây

Phim viễn Tây “The Harder They Fall” kể lại hành trình báo thù của Nat Love (Jonathan Majors), một cao bồi da màu có thật ở thế kỷ 19.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Chuyện phim đặt trong bối cảnh nước Mỹ thời hậu Nội chiến. Khi còn nhỏ, Nat Love (Jonathan Majors) tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ bị băng đảng của Rufus Buck (Idris Elba) sát hại. Buck không giết Love mà dùng dao khắc lên trán cậu bé hình chữ thập để dễ nhận diện, phòng trường hợp sau này bị trả thù. Lớn lên, Love cũng bước vào con đường phạm pháp, trở thành thủ lĩnh một nhóm trộm cướp. Khi hay tin kẻ thù vừa ra tù, anh cùng đồng bọn lên kế hoạch truy lùng Buck.

Trailer ‘The Harder They Fall’ Trailer "The Harder They Fall". Phim khởi chiếu ngày 3/11, hiện nằm trong danh sách 10 tác phẩm được xem nhiều của Netflix Việt Nam. Video: Youtube Netflix

Tác phẩm là phim đầu tay của Jeymes Samuel - người đảm nhận vai trò đạo diễn, sản xuất, đồng biên kịch và soạn nhạc. Nội dung đơn giản, xoay quanh những cuộc đấu súng và rượt đuổi giữa hai phe Love và Buck. Kịch bản được xây dựng theo cấu trúc ba hồi, hai hồi đầu giữ nhịp điệu chậm rãi để dồn kịch tính vào hồi cuối. Đạo diễn kể lại trận chiến giữa các băng đảng bằng cách đan xen hai góc nhìn: phía Nat Love tìm cách kết liễu Rufus Buck và phía Buck đang được các đàn em giải cứu khỏi vòng vây pháp luật.

Phần lớn nhân vật trong phim là người da màu, từ những tên cướp, ca sĩ trong quán rượu cho đến người dân địa phương. Samuel sáng tạo kịch bản, thêm thắt tình tiết và sự kiện dựa trên các nhân vật có thật trong lịch sử. Chẳng hạn, Nat Love là một trong những người hùng nổi tiếng nhất thời Cựu miền Tây (Old West), từng xuất bản cuốn tự truyện The Life and Adventures of Nat Love năm 1907. Trong khi đó, băng nhóm của Rufus Buck từng thực hiện nhiều tội ác trong suốt thập niên 1890, bao gồm trộm cướp, hiếp dâm và giết người.

Vốn hâm mộ dòng phim viễn Tây (western film), Jeymes Samuel dành nhiều năm nung nấu kế hoạch kể lại câu chuyện trên màn ảnh. Trên The Playlist, anh cho biết từng trao đổi ý tưởng với diễn viên Idris Elba cách đây 15 năm. Samuel giữ nguyên tinh thần của thể loại với những màn đấu súng, rượt đuổi trên lưng ngựa. Nhiều cảnh đánh đấm, bắn giết đậm tính bạo lực, gợi nhớ phong cách của Quentin Tarantino qua các phim như Django Unchained (2012) hay The Hateful Eight (2015). Một số phân đoạn không phù hợp khán giả trẻ, khiến phim dán nhãn R (cấm trẻ em dưới 18 tuổi).

Jonathan Majors trong vai Nat Love (trái) và Zazie Beetz vai Mary Fields trong "The Harder They Fall". Ảnh: Netflix

Jeymes Samuel tạo sự khác biệt cho tác phẩm bằng phần hình ảnh hút mắt. Khung hình sử dụng tông màu nóng, rực rỡ thường thấy trong các video ca nhạc. Đội ngũ thiết kế sản xuất xây dựng nhiều bối cảnh khác lạ, tạo sự tương phản cao. Điển hình là thị trấn Maysville gồm những ngôi nhà phủ đầy sơn trắng, được cho là nơi cư trú của dân Mỹ da trắng. Ngược lại, thành phố Redwood - nơi người da màu sinh sống - lại hiện lên với những kiến trúc đủ màu sắc, không tuân theo chuẩn mực nào.

Phần âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng không khí phim. Xuất thân là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, Jeymes Samuel có nhiều lợi thế khi làm phim. Anh sáng tác nhiều ca khúc mới, đồng thời lồng ghép một số tác phẩm nổi tiếng của Jay-Z, Nina Simone, Fela Kuti, Barrington Levy... Các bài hát được phối theo nhiều thể loại khác nhau từ soul, reggae cho đến gospel, liên tục thay đổi tùy theo từng phân đoạn để người xem không cảm thấy nhàm chán.

Phim quy tụ dàn diễn viên da màu nổi tiếng, trong đó Idris Elba, Regina King và Delroy Lindo từng đóng chung trong This Christmas (2007). Có kinh nghiệm diễn vai cao bồi từ Hostiles (2017), Jonathan Majors không gặp khó khăn khi hóa thân Nat Love. Trên Screen Rant, anh nói vai diễn là cơ hội để được khám phá miền viễn Tây nhiều hơn. Majors dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật, cảm thấy mạnh mẽ hơn khi được ngồi trên yên ngựa.

Tạo hình của Jonathan Majors trong vai cao bồi Nat Love. Ảnh: Netflix

Dàn diễn viên phụ cũng làm tròn vai. Idris Elba ít đất diễn nhưng không hề lép vế trong vai phản diện Rufus Buck. Trả lời Screen Rant, anh cho biết tin tưởng vào góc nhìn của đạo diễn Jeymes Samuel, quan tâm dự án từ trước khi kịch bản được hoàn thành. Regina King cũng gây ấn tượng với vai Trudy Smith - nữ ác nhân thuộc phe Buck. Không chỉ thể hiện tốt những cảnh đánh đấm, King còn lột tả được sự độc ác của nhân vật từ ánh mắt đến cử chỉ. Danielle Deadwyler để lại nhiều cảm xúc trong vai Cuffee - một thành viên trong băng Nat Love. Nhân vật được mô phỏng theo Cathay Williams, người phụ nữ da màu đầu tiên gia nhập Quân đội Mỹ bằng cách giả làm đàn ông.

Ra mắt lần đầu ngày 6/10 tại Liên hoan phim BFI London, tác phẩm nhận phản hồi tốt từ giới phê bình với 86% tươi trên Rotten Tomatoes và 68/100 điểm trên Metacritic. Cây viết Rafael Motamayor của tờ Observer chấm phim 3/4 sao, đánh giá phim đậm tính giải trí với dàn nhân vật mang lại nhiều cảm xúc. Tạp chí Empire chấm phim 4/5 sao, nhận xét tác phẩm có phong cách riêng, thể hiện được dấu ấn của Jeymes Samuel. Tác giả A.O. Scott của The New York Times khen đạo diễn và dàn diễn viên, cho rằng phim mang lại cho khán giả góc nhìn mới về miền viễn Tây nước Mỹ.

Trên IMDb, phim nhận 6.4/10 điểm. Các nhận xét tích cực đánh giá cao kịch bản, khai thác tốt các nhân vật da màu có thật. Điểm trừ là thời lượng phim dài (139 phút), nửa đầu thiên về thoại và diễn biến tâm lý hơn là hành động, dễ gây mất kiên nhẫn của khán giả. Một số bối cảnh được dàn dựng quá tay, tạo cảm giác không thật.

Sơn Phước