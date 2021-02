Nhạc nền 'News of the World' gợi nhớ viễn Tây nước Mỹ

Cảm giác bấp bênh, nguy hiểm rình rập ở miền viễn Tây nước Mỹ thập niên 1870 được thể hiện qua nhạc nền phim "News of the World".

News of the World hiện là đối thủ của Tenet, Mank và Soul ở hạng mục "Nhạc nền trong phim xuất sắc" tại giải Quả Cầu Vàng năm nay. Phần nhạc do James Newton Howard đảm nhận, chủ yếu sử dụng dàn dây, tạo cảm giác buồn bã, luyến tiếc. Không khí đó phù hợp bối cảnh viễn Tây của bộ phim, khi cuộc Nội chiến vừa kết thúc ở Mỹ. Toàn bộ sáng tác của Howard được tổng hợp trong album nhạc phim (soundtrack) gồm 19 bài, với thời lượng 71 phút, do Universal Studios phát hành.

Lấy bối cảnh viễn Tây thập niên 1870, News of the World kể về hành trình của Đại úy Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) và cô bé 10 tuổi Johanna (Helena Zengel) bị người Kiowa bắt cóc từ nhỏ. Jefferson vốn là một cựu binh trong Nội chiến, hành nghề đọc tin tức thuê. Ông đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, chia sẻ những câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới cho mọi người. Một ngày, Jefferson vô tình gặp được Johanna trên đường đi và quyết định đưa cô trở về với gia đình dì chú ruột.

Trailer News of the World Trailer "News of the World". Video: Universal.

News of the World là là bộ phim đầu tiên của Paul Greengrass lấy bối cảnh viễn Tây, cũng là lần đầu tiên ông hợp tác James Newton Howard. Đạo diễn người Anh muốn tạo ra những "âm thanh bị vỡ" nhằm tái hiện cảm giác hỗn loạn của đất nước đang bị chia cắt. Trên hành trình của mình, hai nhân vật liên tiếp đối diện khó khăn, thậm chí cận kề cái chết.

Để đáp ứng yêu cầu đó, nhà soạn nhạc đã đưa vào nhiều nhạc cụ cổ điển như đàn viola da gamba, kèn harmonica để tái tạo không khí của thế kỷ thứ 19. Ông chủ yếu sử dụng dàn dây như vĩ cầm, băng cầm, măng cầm, kết hợp guitar. Tất cả tạo cho phần âm nhạc "sự thô ráp, góc cạnh" như lời nhà soạn nhạc chia sẻ. Các ca khúc như Dust Storms, Dime Mountain hay Now For Some Federal News vẽ nên một không gian viễn Tây mênh mông, rộng lớn với nhiều hiểm nguy đang rình rập phía trước.

'Dime Mountain' - nhạc phim 'News of the world' Không khí viễn Tây qua bản nhạc "Dime Mountain". Video: Youtube Everything 232.

Bộ phim có hai nhân vật chính, Howard tạo ra cho mỗi nhân vật một phong cách khác nhau. Phần nhạc nền dùng cho Jefferson của Tom Hanks mang âm hưởng thánh ca. Howard nói với tạp chí Variety: "Phim kể về một người đàn ông có cảm giác tội lỗi sâu sắc và khá lạc lõng, phải vật lộn để vượt qua cuộc sống". Do đó, ông đã phát triển phần âm nhạc cho Jefferson giống những bản phúc âm, thường lồng vào tiếng piano.

Chẳng hạn, Captain Jefferson Kidd được dùng ở cảnh quay đầu khi giới thiệu nhân vật Jefferson. Bài hát bắt đầu bằng tiếng piano êm dịu, sau đó violin được đưa vào một cách nhẹ nhàng, gợi cảm giác buồn man mác. Giữa nền nhạc đó, Jefferson xuất hiện với nhiều vết sẹo chằng chịt trên cơ thể, là hậu quả từ chiến tranh. Âm nhạc của Howard như càng tăng thêm nỗi đau đớn của nhân vật. Tương tự, Kidd Visits Maria được duy trì bằng piano và dàn dây xuyết suốt độ dài gần 5 phút. Bài hát chậm rãi và buồn bã, hệt tâm trạng của Jefferson khi thăm lại mộ người vợ cũ.

'Captain Jefferson Kidd' - nhạc phim 'News of the World' Bản nhạc "Captain Jefferson Kidd" gắn với nhân vật Jefferson do Tom Hanks thủ vai. Video: Youtube Everything 232.

Nếu Jefferson trải đời, cô bé Johanna lại non nớt và ngây thơ. Nhạc nền sử dụng cho nhân vật Johanna vì thế cũng ít giai điệu. Theo Howard: "Cô bé là một nhân vật khá bí ẩn trong suốt bộ phim". Có nhiều câu hỏi xoay quanh nhân vật này: "Cô ấy đang nghĩ về điều gì? Cô ấy đang nhớ đến cuộc sống nào? Liệu cô có khao khát trở lại với những người thân của mình một lần nữa không?". Qua bài Johanna's New Clothes, khán giả có thể cảm nhận được niềm vui sướng lẫn bỡ ngỡ của cô bé khi nhận được đồ mới. Hay Johanna Returns Home là cảm giác lưu luyến nhiều hơn là hạnh phúc, khi cô sắp sửa phải rời xa người bạn đồng hành lớn tuổi.

Trước đó, Howard từng có kinh nghiệm làm nhạc cho vài phim viễn Tây khác như Wyatt Earp (1994) và Hidalgo (2004). Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện nhạc nền News of the World gặp nhiều khó khăn bởi sự bùng phát của Covid-19. Phần lớn công việc phải thực hiện từ xa: đạo diễn Greengrass ở Oxfordshire (Anh), biên tập viên William Goldenberg ở London, còn Howard làm việc tại studio của ông ở Santa Monica (bang California, Mỹ). Họ trao đổi với nhau bằng phần mềm Zoom và chia sẻ các bản demo thông qua internet.

Có lúc đích thân Howard ghé thăm New Mexico, địa điểm quay phim trong thời gian bấm máy. Ông đã làm việc cật lực trong bốn tháng để hoàn thiện những giai điệu đậm chất viễn Tây. Kết quả đó mang lại cho Howard đề cử Quả Cầu Vàng thứ năm trong sự nghiệp.

Sinh năm 1951, James Newton Howard là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ với tám lần được đề cử Oscar. Ông đã sản xuất nhạc cho hơn 100 dự án phim lớn nhỏ, bao gồm những tác phẩm kinh điển như The Sixth Sense, King Kong, Signs... Năm 2020 đánh dấu 35 năm kể từ khi Howard làm nhạc cho bộ phim đầu tiên Head Office (1985).

Sơn Phước