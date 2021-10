'The Guilty': Cuộc điện thoại định mệnh

Sĩ quan trực tổng đài 911 Joe Baylor (Jake Gyllenhaal đóng) nhận cuộc gọi khẩn từ một phụ nữ giữa đêm và thử mọi cách để cứu nạn nhân.

Trong ca trực đêm, Joe Baylor buồn chán vì những vấn đề về gia đình, pháp lý đang phải đối mặt. Anh bừng tỉnh khi nhận một cuộc gọi kỳ lạ từ phụ nữ tên Emily Lighton, nói đang bị bắt cóc trên một chiếc xe van màu trắng. Joe tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát nhưng lực lượng chức năng bang California đang tập trung giải quyết vụ cháy rừng quy mô lớn. Bất lực trước sự thờ ơ của đồng nghiệp, Joe tự chắp nối từng thông tin mà Emily cung cấp để tìm cách cứu cô. Tuy nhiên, cuộc điều tra dẫn đến kết cục anh không thể ngờ tới và khiến cuộc sống của Joe hoàn toàn đảo lộn.

The Guilty trailer Netflix Trailer "The Guilty", phát sóng trực tuyến ngày 1/10. Video: Netflix

Phim là bản remake của tác phẩm cùng tên của nền điện ảnh Đan Mạch, từng nhận đề cử Oscar phim tiếng nước ngoài hay nhất năm 2019. Biên kịch Nic Pizzolatto - cây viết của series True Detective - giữ nguyên phần lớn câu chuyện bản gốc, thay đổi một số chi tiết nhỏ để phù hợp với bối cảnh nước Mỹ.

The Guilty tập trung khai thác sự kịch tính, hồi hộp qua lời thoại của các nhân vật thay vì hình ảnh.

Thuộc thể loại hình sự - giật gân, phim không có các cảnh hành động như gây án, phá án. Toàn bộ thời lượng 90 phút xoay quanh những cuộc nói chuyện của nhân vật Joe Baylor với nạn nhân, hung thủ và đồng nghiệp. Ê-kíp giữ sự chú ý của khán giả bằng cách để lộ dần từng chi tiết qua các cuộc điện thoại ngắt quãng của Emily Lighton, người tự nhận đang bị hung thủ giam giữ.

Bối cảnh phim tối giản, chỉ xoay quanh văn phòng làm việc của Joe. Ê-kíp cho biết thực hiện khâu ghi hình diễn ra trong 11 ngày tại một trường quay khép kín ở Los Angeles. Đạo diễn Antoine Fuqua không trực tiếp đến phim trường vì nhiễm Covid-19, chỉ đạo qua điện thoại và một màn hình kết nối với máy quay.

Jake Gyllenhaal vào vai sĩ quan cảnh sát Joe Baylor chuyên trực tổng đài 911. Ảnh: Netflix

Hướng đi này khiến nửa đầu của phim có tiết tấu chậm và không nhiều phân đoạn gay cấn, hấp dẫn. Đạo diễn bù đắp bằng cách dẫn nhập nhanh, sớm đưa Joe và khán giả bước vào vụ án chính của phim, sau đó dần bổ sung các tình tiết giới thiệu hoàn cảnh, tính cách nhân vật. Tiết tấu phim ở nửa sau trở nên nhanh và kịch tính hơn khi Joe bước vào cuộc đua với thời gian để giải cứu nạn nhân. Từ đó, đạo diễn đẩy phim lên cao trào với màn kết nhiều nút thắt bất ngờ, pha trộn một chút yếu tố kinh dị.

Bên cạnh câu chuyện chính về vụ án gia đình Emily, đạo diễn phát triển câu chuyện phụ về các rắc rối cá nhân của Joe Baylor. Thời lượng hai tuyến phim được cân đối hợp lý và hòa làm một ở cuối phim, tạo nên phần kết trọn vẹn về cả vụ án thương tâm và quá trình biến đổi tâm lý của nhân vật chính.

Ê-kíp cố gắng nâng tầm kịch bản bằng cách cài cắm thông điệp xã hội ở cuối phim, về tình trạng cảnh sát lạm dụng bạo lực khi làm nhiệm vụ, gây ồn ào tại Mỹ nhiều năm gần đây. Tác phẩm chỉ trích một cách nhẹ nhàng những người thực thi công lý nhưng hành động theo cảm xúc, bản năng mà thiếu lý trí. Tuy nhiên, thông điệp này không được khai thác và bàn luận nhiều trong phim, chỉ xuất hiện ở chi tiết cuộc gọi cuối cùng giữa Joe Baylor và bạn thân.

Phim là màn độc diễn của tài tử Jake Gyllenhaal, người một mình chèo lái cảm xúc của khán giả từ giây phút đầu đến cuối.

Gyllenhaal thỏa sức thể hiện tài năng diễn xuất trong vai người đàn ông trung niên gặp nhiều vấn đề tâm lý nhưng yêu công lý và khát khao bảo vệ người vô tội. Anh nhập tâm vào nhân vật và thể hiện thành công sự rốt ráo của người cảnh sát muốn giải cứu nạn nhân. Ê-kíp cài cắm chi tiết Joe Baylor có con gái nhỏ giống Emily Lighton để giải thích quyết tâm giải cứu nạn nhân của anh. Nhân vật cũng được xây dựng với tính cách "anh hùng", sẵn sàng phá bỏ các quy tắc để ngăn chặn cái ác.

Nhiều trang phê bình như Variety, IndieWire đánh giá cao màn thể hiện của Gyllenhaal, dự đoán tác phẩm nhiều khả năng giúp Jake nhận đề cử Oscar nam chính đầu tiên trong sự nghiệp. Trong quá khứ, tài tử từng được đề cử giải nam phụ nhờ màn thể hiện trong phim Brokeback Mountain (2005), đóng cùng Heath Ledger.

Phần thể hiện của Jake Gyllenhaal nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, khán giả. Ảnh: Netflix

The Guilty nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình, đạt điểm trung bình 70% trên tổng 138 bài phân tích theo thống kê của Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, nhiều khán giả chê phim thiếu kịch tính so với các tác phẩm thể loại hình sự, tội phạm. Một số ý kiến khác nói phim thiếu đột phá và không mang đến nhiều điểm mới so với bản gốc của Đan Mạch.

Đạt Phan