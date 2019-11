Văn phòng Tân Hoa xã ở Hong Kong như 'vùng chiến sự'

Văn phòng hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã bị ví như vùng chiến sự sau cuộc tấn công bằng bom xăng của người biểu tình.

"Những tấm kính ở tầng trệt đều bị vỡ, có nhiều sơn đỏ tràn ra khắp sảnh và mùi cháy khét bốc lên. Cảnh tượng trông như vùng chiến sự", một nhân viên làm việc tại văn phòng của hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã ở Hong Kong hôm 3/11 cho biết, đề cập đến vụ tấn công bằng bom xăng một ngày trước đó của người biểu tình.

Nam nhân viên này đề nghị được giấu tên vì không được phép nói về sự việc. Chuông báo cháy tòa nhà văn phòng ở đường Queen's East Road, quận Wan Chai reo vào khoảng 17h ngày 2/11, khi hàng chục nhân viên của Tân Hoa xã đang làm việc. "Chúng tôi rất lo vì bản tin trực tiếp trên truyền hình cho thấy tòa nhà của chúng tôi đang bị tấn công. Nhưng chúng tôi không lập tức dừng công việc vì nghĩ rằng điều đó không nghiêm trọng", anh nói.

Khung cảnh đổ vỡ bên ngoài văn phòng của Tân Hoa xã ở Hong Kong sau vụ tấn công hôm 2/11. Ảnh: SCMP.

Tuy nhiên, anh lập tức thay đổi suy nghĩ khi cùng đồng nghiệp rời tòa nhà và nhìn thấy tình hình ở sảnh. "Xem trên TV và thấy trực tiếp hoàn toàn khác nhau. Mọi sự điên rồ ngay trước mắt bạn. Mùi cháy khét nồng nặc hòa lẫn với mùi sơn trong không khí khiến một số người trong chúng tôi chóng mặt", anh cho biết, song từ chối nói có bao nhiêu người ở trong tòa nhà khi vụ tấn công xảy ra.

Một số người được sơ tán để đề phòng nhưng các nhân viên cứu hỏa đã sớm kiểm soát được tình hình. Một nhân viên khác của Tân Hoa xã không ở văn phòng khi sự việc xảy ra nhưng đã trở lại làm việc hôm 3/11, cho biết hoạt động dọn dẹp đang diễn ra, không ai bị thương trong vụ tấn công và thiệt hại cũng không làm gián đoạn hoạt động của họ.

"Tôi rất tức giận khi nhìn thấy mớ hỗn độn nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tiếp tục làm việc. Chúng tôi phải cho họ thấy rằng họ không thể làm chúng tôi sợ", nam nhân viên này cho hay. "Thật may là không ai bị thương vì đám cháy được dập tắt nhanh chóng, nhưng nếu lính cứu hỏa không hành động khẩn trương thì tính mạng nhiều đồng nghiệp của tôi và những người khác sống trong tòa nhà có thể gặp nguy hiểm".

Dù là biểu tượng chính cho truyền thông của chính quyền Trung Quốc đại lục, văn phòng Tân Hoa xã đều bị tránh nhắm mục tiêu trong 22 tuần biểu tình vừa qua ở Hong Kong. Cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc People's Daily lên án vụ tấn công bằng bom xăng, mô tả đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với cốt lõi của xã hội văn minh và là thách thức đối với trật tự công cộng.

"Những tội ác bạo lực như vậy sẽ không được bất kỳ quốc gia nào trên thế giới dung thứ. Đây không chỉ là hành vi cố ý vi phạm luật pháp bảo đảm tự do báo chí của Hong Kong, mà còn là một cuộc tấn công hiểm độc vào tình cảm yêu nước của đồng bào Hong Kong và phải bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật", bài xã luận hôm 3/11 của People's Daily có đoạn viết.

Hiệp hội tin tức Hong Kong và Hiệp hội nhà báo toàn Trung Quốc cũng lên án vụ tấn công. Tân Hoa xã ra thông báo cho biết họ cảm thấy phẫn nộ với những hành động dã man của đám đông, trong khi cảnh sát Hong Kong tiếp tục điều tra sự việc.

Biểu tình bùng phát ở Hong Kong từ đầu tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa tội phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục. Dù chính quyền đặc khu tuyên bố rút dự luật, người biểu tình vẫn xuống đường do lo ngại các quyền tự do của Hong Kong bị can thiệp và đòi các yêu sách khác. Số liệu sơ bộ do chính quyền Hong Kong công bố giữa tuần trước cho thấy đặc khu lần đầu rơi vào suy thoái kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Huyền Lê (Theo SCMP)